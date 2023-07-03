Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nahel M. isimli genç sürücü hayatını kaybetti. Gencin öldürülmesi sonrası ise Fransa sokakları savaş alanına döndü.

Genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken; karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi. Fransa'nın kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinin Belçika sınırında bulunan Lille'de birçok kamu malı ve dükkan olaylar sırasında zarar gördü.

MACRON, ÜLKEDE DÜZENİN SAĞLANMASI İÇİN HÜKÜMETE TALİMAT VERDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi.

Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M'yi öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor.

Fransız basınındaki habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

NAHEL'İN BÜYÜKANNESİNDEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.'nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV'ye konuştu. Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu. Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz." ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti. Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

- MARSİLYA'DA ZIRHLI ARAÇLAR SAHADA

Kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor.

- AŞIRI SAĞCILAR SOKAĞA İNDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

FRANSA'NIN LYON KENTİNDE POLİS AŞIRI SAĞCI GRUBU BİBER GAZIYLA DAĞITTI

Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı.

ŞİDDETİ ÖRTMEK İÇİN İNTERNET KULLANIMINA KISITLAMA

Ülkede protestoların şiddeti gün geçtikçe artarken Fransa hükümeti internet kullanımına ilişkin çok tartışılan bir karara imza attı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 3 Temmuz'dan itibaren geçici bir internet kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu. Protestolarda Fransız polisinin göstericilere sert müdahalesi dünya kamuoyuna sosyal medya üzerinden yansırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin geçici internet kısıtlamaları kararı büyük tartışmalara neden oldu.

AVRUPA'DA NAHEL ENDİŞESİ

Fransa'daki sokak olayları Belçika'dan sonra İsviçre'ye yayıldı. Almanya Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth ise yaşananların münferit vaka olmadığını, pek çok Avrupa ülkesinde bölünme, yabancılaşma ve şiddeti artırdığını söyledi.

- FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.