Fransa, Kripto Şirketlerini Kollarını Açtı: ABD'den Kaçan Şirketlere İlgili Yaklaşım

ABD'deki kripto şirketlerinin düzenleyici belirsizlikler nedeniyle yeni arayışlara girdiği bir dönemde, Fransa'nın ılımlı yaklaşımı dikkat çekti. Fransa'nın Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF), Fransa'nın yeni kripto düzenlemesi MiCA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 100'den fazla şirkete onay verebileceğini bildirdi. Fransa'da şu anda yaklaşık 74 kripto şirketi kayıtlı bulunuyor ve bu sayının yakın zamanda 100'ü aşması bekleniyor.

AMF Genel Sekreteri Benoît de Juvigny, 2019 yılında yürürlüğe giren ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik kuralları içeren PSAN kanunu ile öncü olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Juvigny, Fransız düzenlemelerinden faydalanmak isteyen ABD'li kripto şirketlerinin Fransa'da hoş karşılanacağını söyledi.

Ayrıca, Juvigny, AMF'nin önümüzdeki haftalarda kripto ile ilgili belirsiz konular hakkında makale hazırlayacağını belirtti. Bu, sektördeki belirsizlikleri giderecek ve şirketlerin düzenlemelere daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Fransa, nisan ayında MiCA'yı uygulamak üzere kripto şirketleri için 'hızlı kayıt' uygulamasını başlatmıştı. MiCA yürürlüğe girmeden önce lisansı bulunan şirketlere 18 ay ek süre verilecek. Binance, Bitstamp, Societe Generale, AXA Investment ve Oura Capital gibi şirketler, Fransa'dan onay almış şirketler arasında bulunuyor.

Yenigün Haber Merkezi