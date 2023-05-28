Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından hem Türkçe, hem Fransızca yaptığı paylaşımda "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un paylaşımı şöyle:

"Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ