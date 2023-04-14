Hükümetin bu reform paketi, uzun süredir ülkede tartışma konusu olmuş ve zaman zaman protestolara neden olmuştur. Çalışma hayatının süresinin uzatılması, işçi ve emekli kesiminin tepkisini çeken bir konu olarak öne çıkmıştır.

Anayasa Konseyi'nin onayının ardından, reform yasa tasarısı Fransa Parlamentosu'nda oylanacak ve kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecektir. Bu düzenlemenin kabulü, emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik olarak değerlendirilmektedir. Hükümet, emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak ve yaşlanan nüfusa uyum sağlamak için bu adımı atmıştır.

Kaynak:AA