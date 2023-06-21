Frankfurt yakınlarında Muhtemel Bir Tornado

Buna ek olarak, Mainz yönündeki A60 otobanının çıkışı gibi bazı yollar geçici olarak kapatıldı.

Diğer yerlerde de güçlü fırtınalar oldu. Fırtınaların yoğunlaştığı alanlar, Kuzey Denizi'nden Oberbayern'a kadar uzanan bir hatta yer aldı, WetterRadar-Archiv'in gösterdiği gibi. Şu anki duruma göre kimse yaralanmadı, ancak örneğin devrilen ağaçlar nedeniyle bazı maddi hasarlar oldu.

En çok etkilenen yer Oldenburger Land'dı. Orada bodrumlar suyla doldu ve yollar sel altında kaldı. Yoğun yağmur, şehir otoyolu halkasının bir bölümünü su altında bıraktı.

Bir UFO'ya benzeyen çok etkileyici bir fırtına, yoğun yağmur, fırtına rüzgarları ve birkaç şimşek ile Güney Almanya'nın büyük bir kısmının üzerinden geçti