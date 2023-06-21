NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Vilnius'ta Ukrayna'ya uzun süreli yardım paketi kabul edilecek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Vilnius'ta Ukrayna'ya uzun süreli yardım paketi kabul edilecek

Buna ek olarak, Mainz yönündeki A60 otobanının çıkışı gibi bazı yollar geçici olarak kapatıldı.

Frankfurt yakınlarında Muhtemel Bir Tornado

Diğer yerlerde de güçlü fırtınalar oldu. Fırtınaların yoğunlaştığı alanlar, Kuzey Denizi'nden Oberbayern'a kadar uzanan bir hatta yer aldı, WetterRadar-Archiv'in gösterdiği gibi. Şu anki duruma göre kimse yaralanmadı, ancak örneğin devrilen ağaçlar nedeniyle bazı maddi hasarlar oldu.

Frankfurt yakınlarında Muhtemel Bir Tornado-1

En çok etkilenen yer Oldenburger Land'dı. Orada bodrumlar suyla doldu ve yollar sel altında kaldı. Yoğun yağmur, şehir otoyolu halkasının bir bölümünü su altında bıraktı.

Frankfurt yakınlarında Muhtemel Bir Tornado-2

Bir UFO'ya benzeyen çok etkileyici bir fırtına, yoğun yağmur, fırtına rüzgarları ve birkaç şimşek ile Güney Almanya'nın büyük bir kısmının üzerinden geçti

Kaynak: HABER MERKEZİ