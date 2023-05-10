Avrupa’nın en büyük ve Almanya’nın ilk ve tek franchise fuarı olan Franchise Expo Germany 9-11 Kasım tarihlerinde Frankfurt Exhibition Center’da franchise sektörünü bir araya getiriyor. 150'ye yakın ulusal ve uluslararası marka ile yaklaşık 3.000 ziyaretçiyi buluşturacak fuarda franchise verenler ve kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimciler FEX23’e akın edecek.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da franchise’ları ile büyümek isteyen Türk markalarının da yoğun ilgi gösterdiği FEX23 geniş katılımcı profili ile sektörün nabzını tutacak. Yatırımcılar ve firmaların sektör hakkında bilgilenmelerini sağlayacak Master Class toplantılarında ise profesyoneller bir araya gelecek.

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Üyesi ve Em Europe Genel Müdürü Nezif Emek’in de sunum yapacağı etkinlikler katılımcılar için deneyim şöleni olacak.

Avrupa’da en çok şubesi olan Türk markası olduklarını belirten Em Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güner fuara katılacaklarını söyleyerek ‘Tüm markaların pazarın önemli buluşma noktası olan FEX23‘ de bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda biz de fuarda yerimizi aldık ve fuar sonunda yeni fuar için imza atarak ikinci fuar katılımımızı da kesinleştirmiş olduk. Uzun süredir Almanya ve Avrupa pazarında kendini ispatlamış markamız sektörün önemli bir fuarında da yerini almış oldu.‘‘ diye konuştu.

Türk lezzetlerinin Avrupa’nın dikkatini çektiğini söyleyen Güner ‚‘2009’da Belçika’da açtığımız ilk şube, yatırımcımızın çok kıymetli emeği ve başta bölgede yaşayan Türklerin desteğiyle hayal edebileceğimizden de fazla başarılı oldu. Türkiye’deki lezzetlere hasret kalanların yanı sıra ürünün tüketim ve sunum şeklindeki farklılık da Avrupalıların dikkatini çekmeye başladı.

Çiğköftem’in Belçika’da başlayan yolculuğu bugün yüzlerce insanın emeğiyle Avrupa’da En Çok Şubesi Bulunan Türk Markası unvanını gururla taşımamıza ve milyonlarca sofranın mutluluk kaynağı olmamıza dönüştü.

Şu anda 10 ülkede 400’den fazla şubemiz bulunuyor. Bu şubelerimizin yaklaşık 150 tanesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, Macaristan, KKTC ve Azerbaycan’da bulunuyor. Bu yıl içerisinde İspanya ve Polonya şubelerimizi de açmayı planlıyoruz. Orta vadede Amerika, Rusya, Ortadoğu ülkeleri de radarımızda olacak.

Sektörün ilk zincir markası olmanın sorumluluğu ile ürün ve hizmet ilkelerimizle sektörde çok özel bir yere sahip olduğumuzu düşünüyor ve bunu korumaya çalışıyoruz. Hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutarken sürekli ürün ve menü geliştirme çalışmaları yaparak tüketici tercihlerini takip etmeye çalışıyoruz

Master Class toplantıları profesyonelleri buluşturuyor

Fuar hakkında genel bilgi vererek etkinlikleden bahseden fuar organizatörü MFV/Comexposium Başkanı Sheila Fischer ‘MFV Comexposium franchise dünyasının 1 numarası. Amacımız, kendi işini kurmak isteyen ziyaretçiler ile tüm yatırım konseptlerini bir araya getiren etkinlikler düzenlemek. Bu fuarı Almanya’da düzenlememizin nedeni Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden olan Alman franchise pazarının her geçen gün büyümesi.

Bu yıl fuarda pek çok ülkeden katılımcının ve kendini kanıtlamış programların yanı sıra iki endüstri aşaması da olacak. 2022 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Master Class toplantıları bu yıl da devam edecek. Hedef kitlemiz franchise almak isteyen ve franchise verenler.

Alman franchise endüstrisi son yıllarda sürekli olarak bir gelişme gösterdi ve şu an hem franchise almak isteyenler hem de franchise verenler için Avrupa'nın en güçlü franchise pazarlarından biri konumunda. Bu durum fuara ilgiyi de arttırıyor. Bu sene fuarda 150'ye yakın ulusal ve uluslararası marka ve yaklaşık 3.000 ziyaretçiyi buluşturacağız.‘diye konuştu.

Her yıl 20 bin yeni franchise potansiyeli var

FEX23’ün ana sponsorlarından Alman Franchise Derneği’nin Genel Sekreteri Jan Schmelzle sadece Almanya’nın yıllık 20 bin yeni franchise potansiyeli olduğunu söyleyerek ‘2021'de Almanya'da aktif olan 920 franchise sistemi yaklaşık olarak 135,8 milyar Euro'luk ekonomi üretti. 141.821 bayi ve 787.207 çalışan ile franchise firmalarında büyüme trendi Corona'ya rağmen devam ediyor. Her yıl 20.000 yeni franchise potansiyeli var. Bizde Alman Franchise Derneği olarak hem franchise verenleri hem de franchise alanlarını destekleyen çalışmalar ile sektörün lider derneği olmayı sürdürüyoruz.’ diye konuştu.