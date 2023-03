Uluslararası lüks otelcilik sektöründe, 30 yılı aşkın deneyimi ile başarılı çalışmalara imza atan Reto Moser, Four Seasons Hotel Bosphorus’un ve Four Seasons Hotel Sultanahmet’in yeni Genel Müdürü oldu.

Profesyonel iş hayatına Chicago’da başlayan ve daha sonra Four Seasons Hotels & Resorts ekibine dahil olan Reto Moser, birçok otelde üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Four Seasons çatısı altında 18 yıl süresince farklı yöneticilik görevleri üstlenen Moser, Fransa Provence bölgesi, Bangkok, Koh Samui ve Mısır’da marka için başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. 2021 yılında Four Seasons Hotel Moscow'a Genel Müdürlük pozisyonuna getirilen Reto Moser, 2022 yılından bu yana Four Seasons Dubai Merkez ofisinde birçok önemli sorumluluk üstlendi.

2023 yılı itibariyle Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet’e Genel Müdür olarak atanan Moser, maceracı yapısı, 20 yılı aşan deneyimi, zengin damak zevki ve eğlenceli kişiliği ile tüm ekibe katkı sağlayacak.

İsviçre'nin Schwarzenburg kasabasında doğan ve Lucerne'deki Swiss Hotel Management School'da Konaklama İşletmeciliği eğitimini tamamlayan Reto Moser, çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.

