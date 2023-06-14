Foundation 2. Sezon oyuncuları kimler? Peki Foundation 2. Sezon ne zaman çıkacak? Foundation dizisi kaç sezon, yeni sezon çıkacak mı? Acaba Foundation nerede yayınlanıyor? Foundation 2. Sezon Fragmanı ve Çıkış Tarihi çok merak ediliyor. Gizemli konusuyla Foundation ne anlatıyor? Foundation 1 sezon kaç bölüm? İkinci sezonu çok yakında gelecek olan Foundation dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yerlerine göz atalım:

Foundation 2. Sezon oyuncuları kimler?

18 aylık uzun bir bekleyişin ardından, en iyi Apple + dizilerinden olan Foundation yeni sezonu ile ekranlara gelecek. Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton ve Terrence Mann dizinin ikinci sezonunda da yer alacaklar.

Jared Harris / Hari Seldon

Lee Pace / Brother Day

Lou Llobell / Gaal Dornick

Leah Harvey / Salvor Hardin

Laura Birn / Eto Demerzel

Terrence Mann / Brother Dusk

Cassian Bilton / Brother Dawn

Foundation 2. Sezon oyuncuları yeni gelenler

Dizide yeni gelen oyunculara da göz atalım: Foundation 2. Sezondaki yeni oyuncular ve ilgili karakterleri: Isabella Laughland (Brother Constant), Nimrat Kaur (Yanna Seldon), Kulvinder Ghir (Poly Verisof), Ella-Rae Smith (Cloud Dominion Kraliçesi Sareth), Holt McCallany ( Warden Jaegger Fount), Rachel House (Tellem Bond), Ben Daniels (Bel Riose) ve Dimitri Leonidas (Hober Mallow).

Isabella Laughland (Brother Constant)

Harry Potter'dan tanıdığımız İsabella Laughland diziye dahil oluyor. Görevi Outer Reach'in ötesindeki Galaktik Ruh Kilisesi'ni müjdelemek olan, neşeli ve kendine güvenen bir rahip olan Brother Constant rolünde İsabella Laughland diziye renk katacak.

Ben Daniels (Bel Riose)

Jupiter's Legacy dizisinden hatırladığımız Ben Daniels de Foundation 2. Sezon oyuncuları arasına dahil oluyor. Kendisi süperliminal filonun son büyük generali ve Vakfın gelecekteki fatihi Bel Riose rolünde. Bel bir hataya kadar asildir, ancak Galaktik İmparatorluk'a olan sadakati azalmaktadır.

Kulvinder Ghir (Poly Verisof)

Goodness Gracious Me dizisinden hatırladığımız Kulvinder Ghir, Poly Verisof olarak diziye katılıyor. Galaktik Ruh Kilisesi'nin Yüce Claric'i Poly Verisof rolünde. Ateşli ve alaycı, aynı zamanda korkunç bir sarhoş - izlediği yolu görecek kadar zeki ama değişmeyecek kadar alaycı.

Sandra Yi Sencindiver (Enjoiner Rue)

The Wheel of Time dizisinden bilinen Sandra Yi Sencindiver de yeni oyuncular arasında. Kraliçe Sareth'in güzel ve siyasetten anlayan danışmanı Enjoiner Rue rolünde. Cléon XVI'nın eski fahişesi Rue, kraliyet danışmanı olmak için statüsünden yararlandı.

Ella-Rae Smith (Cloud Dominion Kraliçesi Sareth)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw filminden tanıdığımız Ella-Rae Smith de ikinci sezonda Foundation oyuncuları arasına dahil oluyor. Hafife alınmaya alışkın olan Sareth, bunu kendi avantajına kullanır ve gizlice intikam peşinde koşarken keskin bir zekayla İmparatorluk Sarayı'nı büyüler.

Dimitri Leonidas (Hober Mallow)

Centurion gibi yapımlardan bildiğimiz Dimitri Leonidas da dizinin yeni sezonunda yer alacak. Dimitri usta bir tüccar olan Hober Mallow rolünde karşımıza çıkacak.

Holt McCallany (Warden Jaegger Fount)

Mindhunter dizisinden bilinen Holt McCallany de sizlerle olacak. Terminus'un şu anki gardiyanı ve vatandaşlarının dış tehditlere karşı koruyucusu olan Warden Jaegger Fount rolünde karşımıza çıkacak.

Foundation 2. Sezon konusu ne? Foundation ne anlatıyor?

Foundation 2. Sezonda, imparatorluğu yok etmeye çalışan bir kraliçe ile galakside bir savaş var. Vakfın kendisi dindarlaştı, Outer Reach'teki Seldon Kilisesi'ni tanıttı ve İkinci Kriz için ateş yaktı: İmparatorluk ile bir savaş. Bu sırada Hari, Gaal ve Salvor, psikotarihin kendisini değiştirmekle tehdit eden psiyonik yeteneklere sahip bir Mentalics kolonisi keşfederler.

Foundation 2. Sezon ne zaman çıkacak?

14 Temmuz 2023 günü Foundation 2. Sezon Apple + platformunda yayınlanmaya başlanıyor. Toplu mu yayınlanıyor diyenlere kötü haberimiz var. Her Cuma günü bir bölüm yayınlanacak.

Foundation 2. Sezon kaç bölüm?

Dizinin yeni sezonu 10 bölümden oluşuyor.

Foundation 2. Sezon finali ne zaman?

Her hafta bir bölüm yayınlanacağı için 10. bölüm, yani Foundation 2. Sezon finali Eylül'de olacak.

Foundation nerede yayınlanıyor?

Dizi Apple + platformunda yayınlanıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ