ARKA PLAN VE İDDİALAR

Sosyal medyada, 2023 model Renault Toros'un fotoğrafları paylaşılarak, Toros'un Türkiye'de satışa çıkarılacağı ve fiyatının 850 bin TL olacağı iddia edildi. İddianın farklı kullanıcılar tarafından da paylaşıldığı ve çok sayıda etkileşim aldığı görüldü. Öte yandan dolaşıma sokulan fotoğraflar ya da satış bilgisiyle ilgili Renault'tan yapılmış herhangi bir resmi açıklama veya belgeye rastlanılmadı.

TARFALAR NE DİYOR?

İddiayla ilgili sosyal medya kullanıcılarının yorumlarda bulunduğu görüldü.

BULGULAR

AA Teyit Hattı Renault Toros'un gösterdiği iddia edilen fotoğrafları araştırdı. Açık kaynaklardan yapılan aramalar neticesinde Renault'un söz konusu modeli yaptığı herhangi bir paylaşım ya da açıklama tespit edilemedi.

İddiada yer alan fotoğrafların, Dacia'nın 1300 modelinin Romen bir tasarımcı olan Theodor Ioan Tănase tarafından yeniden yorumlanarak tasarlanmış bir versiyonu olan, "Dacia 1300 Rebirth'e" ait olduğu belirlendi. "Dacia 1300 Rebirth"ün Dacia'nın 1300 ve Bigster modellerinin kombinasyonundan oluştuğu, tasarım çalışmasının 60 saate yakın sürdüğü tespit edildi. Ayrıca, Tănase'nin tasarımının 2021 yılından beri de dolaşımda olduğu anlaşıldı.

Tasarımın çeşitli fotoğraflarına haber kaynaklarından ulaşılabiliyor.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Fotoğrafın 2023 model Renault Toros model arabayı gösterdiği iddiası doğru değil.