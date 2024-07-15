Karşıyaka-Uludağ

KARŞIYAKA (İZMİR)

İzmir’i detaylı olarak yazdığım bölümlerde, Karşıyaka’ya haksızlık yaptığımı gördüm. Bunun üzerine Karşıyaka’yı özel olarak gezme kararı aldım.

Kararım çerçevesinde gittiğim Karşıyaka’da ilk uğradığım yer, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım adına yapılmış “Zübeyde Hanım Anıt Mezarı” oldu.

Karşıyaka – Zübeyde Hanım Anıt Mezarı

Daha sonra yine Atatürk ile ilgili bir yere, Latife Hanım Köşkü ve Anı Evi’ne gittim. Atatürk, Milli Mücadele sonrasında Ankara’da yaşarken, annesinin rahatsızlığı artıyor. Doktorlar deniz havasının iyi geleceğini söylüyorlar. Latife Hanım, Karşıyaka’daki bu eve gönderilmesini öneriyor. Atatürk’te annesi Zübeyde Hanım’ı buraya gönderiyor. Ancak Zübeyde Hanım tüm ihtimama rağmen, bu evde, 14 Ocak 1923’te vefat ediyor. Ev şu anda son derece bakımsız görünüyor. Ziyarete açık değil, herhangi bir amaç için de kullanılmıyor. Sadece evin bahçesinde hizmet veren bir kafe var.

Karşıyaka – Latife Hanım Köşkü ve Anı Evi

Karşıyaka’da deniz sahilinde gezerken, orada bulunan Kadın Hakları Anıtı’nda mutlaka fotoğraf çekmek istersiniz. Karşıyaka Çarşısı’nın girişinde sizi yine bir kadın heykeli karşılayacak. Karşıyaka’nın kalbi bu çarşıda atıyor dersem yalan olmaz. Her tür yiyecek içeceğin bulunduğu restoran, kafe ve barların yanı sıra çeşitli giyim mağazaları da burada. Karşıyakalılar burayı çok amaçlı olarak günün her saatinde kullanıyorlar.

Karşıyaka Çarşı Girişi – Kadın Heykeli

Karşıyaka’dan Bostanlı’ya giderken bir tanıtım levhası gördüm. Levhada yazana göre, hemen arkasında bulunan yerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük zafer sonrası İzmir’e ilk vardığında, kısa bir süre olarak kullandığı bir bina olduğu yazmakta. Ancak söz konusu bina yıkılmış, yerine bir apartman inşa edilmiş.

Bostanlı’da bulunan Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu, Karşıyaka halkının birçok etkinliğine ev sahipliği yapmakta. Tiyatronun hemen önünde İzmir’e büyük hizmetleri olmuş işadamı rahmetli Selçuk Yaşar’ın bir heykeli bulunmakta.

Bostanlı – Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu – Selçuk Yaşar Heykeli

Bostanlı’daki Güzel Sanatlar Parkı, bölge halkının nefes alma alanı olmuş. Park’ta Karşıyaka’nın sembolü Karşıyaka Spor Kulübü’nün bir şampiyonluk heykeli var.

Bostanlı – Güzel Sanatlar Parkı – Karşıyaka’nın Şampiyonluk Anıtı

Bostanlı’nın sahil kıyısında modern olarak yapılmış eserler, sahile bir güzellik katmış.

Bostanlı – Sahil Kıyısındaki Eserler

ULUDAĞ (BURSA)

Uludağ’a illa da kar olunca gidilecek değil ya bu defa kar yokken gittik. Kar ve kayak olmayınca daha farklı şeylere dikkat yöneltilebiliyormuş, bunu gördüm.

Araç ile çıkarken ilk olarak Teleferiklerin de bir durak noktası olan Sarıalan’da mola verdik. Uludağ’ın oteller bölgesine gitmeden kayak yapmak isteyenlerin tercih ettikleri yer, bu alan.

Uludağ – Sarıalan

Sonrasında Oteller Bölgesine geldik. Kar olmamasına rağmen telesiyej ile zirveye kadar çıktık. Hava çok soğuk olmasa da sıcak şarap ve mangalda sucuk yeme işlemini ihmal etmedik.

Uludağ – Oteller Bölgesi

Uludağ – Zirve

Bakacak mevkiine giderken Çoban Kayası’ndan geçtik. Burayı fotoğraflamayı ihmal etmedik. Son olarak vardığımız nokta Bakacak oldu. Buradan, sise rağmen Bursa’nın ne kadar muhteşem göründüğünün şahidi olduk.

Uludağ – Çoban Kayası

Uludağ – Bakacak’tan Bursa’nın Görünümü

Uludağ’dan inişte İnkaya mevkiinde gördüğümüz Tarihi Çınar Ağacı oldukça etkileyiciydi. Bu bölge, turiste hizmet vermeye yönelik organize olmuş.

İnkaya – Tarihi Çınar Ağacı

BÜLENT UĞUR​​​​