"Omayra Sánchez'in Son Anları: Bir Tragedinin İnsan Yüzü", Frank Fournier



1985'te yaşanan Nevado del Ruiz volkanik patlaması, Kolombiya'nın tarihindeki en ölümcül felaketlerden biriydi. 13 yaşındaki Omayra Sánchez, bu korkunç felaketin en tanınan ve en hüzünlü sembollerinden biri haline geldi.



Fransız fotoğrafçı Frank Fournier'in çektiği bu portre, küçük kızın son saatlerini gözler önüne seriyor. Omayra, evinin enkazında sıkışmış ve acı içinde, su altında 60 saatten fazla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.



Fournier'in bu dokunaklı ve acı dolu fotoğrafı, tüm dünyada büyük tepki uyandırdı. Bu trajik kader, yetkililerin ve uluslararası topluluğun felaket sonrası hızlı ve etkili müdahaleler konusunda daha duyarlı ve etkin olması gerektiğine dair ciddi tartışmaları gündeme getirdi. Omayra'nın hikayesi, felaketlerin en savunmasız olanları, çocukları ne kadar derinden etkilediğini gösteriyor.