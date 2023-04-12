Dizide 'Aslan' karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan Sarıkaya, güzel sesiyle izleyicilerden övgü dolu yorumlar aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan sahnede, Devin'in etkileyici sesi ve şarkı performansı dikkat çekti.

Özgün senaryosu Hakan Bonomo'ya ait olan 'Aile' dizisi, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer alıyor. Dizide, ayrıca Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer gibi usta oyuncular da yer alıyor.

'Aile', reyting rekorları kıran bir yapım olma özelliği taşıyor ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Aile', heyecan dolu anları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.