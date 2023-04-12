Yeşilçam filmleri ile tanınan ve sonrasında müzik kariyeri ile de adından söz ettiren Hülya Avşar, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan "Yıldız De Bana" programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda saçlarını kısa kestiren Avşar'ın bu yeni tarzı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hülya Avşar'ın cesur imaj değişikliği, genç kızlara verdiği "değişimden korkmayın" mesajı ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, yaptığı açıklamalarda da kendisini yenilemenin öneminden bahsediyor ve hayatın her döneminde değişim ve gelişim için fırsatlar olduğunu vurguluyor.

Hülya Avşar'ın imaj değişikliği, moda dünyasında da yankı uyandırdı. Kısa saç trendinin yükselişte olduğu günümüzde, ünlü isim kısa saçlı haliyle bir kez daha trendleri belirliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hülya Avşar'ın yeni imajı hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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