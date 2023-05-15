Anadolu insanı yüzyılların deneyiminden süzülen bilgilerini gelenek haline getirmiş ve uygulamaya devam etmiştir.

Bunlar insanı hem şaşırtan hem de literatüre girecek kadar bilimsel bir sonuçtur.

Anadolu’nun bir çok yöresinde bilim adamlarını bile şaşırtacak uygulamalar yapılır.

Teknolojinin hızla ilerlediği bu yıllarda malum kırsalda bir çok köyde kanalizasyon tertibata yoktur.

Açılan fosseptik çukurları da etrafa mikrop saçar…

Biz öyle düşünürüz ama insanımız bu soruna kesin bir çözüm bulmuştur.

Özellikle gurbette yaşayan memur aileler, okulların tatile girmesiyle birlikte köydeki evlerine gider, tatili orada geçirirler.

Köy yerlerinde altyapı olmadığı için fosseptik çukuru olur.

Yaz tatili bittiğinde, evden çıkmadan önce, aile tüm hazırlıklarını tamamlar ve en son bir kuzu ciğerini de ipe bağlayıp, tuvaletin çukurunun üzerine asar..

Temmuz başında tekrar köye dönüldüğünde de fosseptik çukurunun tertemiz ve bomboş olduğunu görülür.

Elbette bunun mantıklı bir izahı var.

Fosseptiğe asılı olan ciğere bir müddet sonra kurtçuklar üşüşür. O kurtçuklar ciğeri yer ve çoğalırlar. Onlar çoğaldıkça ciğer azalır.

Bir gün kurtçuklar ciğeri tamamen yer bitirirler ve aşağıya düşerler.

Bu sefer oradaki pislikleri yemeğe başlarlar...

Kurtçuklar yine çoğalmaya başlarlar; bu defa da oradaki pislikler azalır, gün gelir, o çukurdaki pislikleri de yer bitirirler...

Aç kalan kurtçuklar, en sonunda birbirlerini yemeğe başlarlar... Nihayet, onlar da biter ve kuyu tertemiz olur

Bu bir masal deği…

Anadolu’da yaşanan yıllar içinde süzüle gelen bir bilgi…

Ancak bu bilginin bugünkü sosyo/siyasal yaşama benzediğini de söyleyebiliriz…

Önce ortak paylaşım, sonrada ikinci ve büyük paylaşım ve buna bağlı çoğalma, sonra bölüşmede çıkan anlaşmazlıklar ve bir birini yok etme çabası…

Fosseptiğe asılan ciğer sanki bizim sosyal yapımızın aynası…

YENİGÜN HABER MERKEZİ