-
Koenigsegg Jesko: Sınıf - S2 971, Fiyat - 2.800.000 CR, Hız - 482 km/sa, Özellikler - 5.0L V8 motor, 1280 beygir gücü, 9 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.5 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Koenigsegg Agera RS: Sınıf - S2 980, Fiyat - 2.000.000 CR, Hız - 451 km/sa, Özellikler - 5.0L V8 motor, 1160 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.8 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Koenigsegg One:1: Sınıf - S2 983, Fiyat - 2.800.000 CR, Hız - 440 km/sa, Özellikler - 5.0L V8 motor, 1341 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.5 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Porsche Taycan Turbo S (Welcome Pack Version): Sınıf - S1 900, Fiyat - 185.000 CR (DLC), Hız - 434 km/sa, Özellikler - Tamamen elektr
-
Bugatti Chiron: Sınıf - S2 927, Fiyat - 2.400.000 CR, Hız - 432 km/sa, Özellikler - 8.0L W16 motor, 1479 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.5 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Bugatti Veyron: Sınıf - S2 913, Fiyat - 2.200.000 CR, Hız - 429 km/sa, Özellikler - 8.0L W16 motor, 987 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.5 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Hennessey Venom GT: Sınıf - S2 911, Fiyat - 1.200.000 CR, Hız - 427 km/sa, Özellikler - 7.0L V8 motor, 1451 beygir gücü, 6 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.7 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Zenvo TSR-S: Sınıf - S2 927, Fiyat - 1.200.000 CR, Hız -426 km/sa, Özellikler - 5.8L V8 motor, 1177 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.8 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Rimac Concept Two: Sınıf - S2 963, Fiyat - 2.000.000 CR, Hız - 415 km/sa, Özellikler - Tamamen elektrikli, 1914 beygir gücü, 1 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 1.85 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
McLaren P1: Sınıf - S2 928, Fiyat - 1.350.000 CR, Hız - 407 km/sa, Özellikler - 3.8L V8 motor, 903 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.8 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Bugatti Chiron: Sınıf - S2 927, Fiyat - 2.400.000 CR, Hız - 432 km/sa, Özellikler - 8.0L W16 motor, 1479 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.5 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Bugatti Veyron: Sınıf - S2 913, Fiyat - 2.200.000 CR, Hız - 429 km/sa, Özellikler - 8.0L W16 motor, 987 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.5 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Hennessey Venom GT: Sınıf - S2 911, Fiyat - 1.200.000 CR, Hız - 427 km/sa, Özellikler - 7.0L V8 motor, 1451 beygir gücü, 6 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.7 saniyede çıkabilme yeteneği.
-
Zenvo TSR-S: Sınıf - S2 927, Fiyat - 1.200.000 CR, Hız -426 km/sa, Özellikler - 5.8L V8 motor, 1177 beygir gücü, 7 ileri vites kutusu, 0'dan 100 km/sa hıza 2.8 saniyede çıkabilme yeteneği.