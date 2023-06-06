Halka arz sürecinin ayrıntıları ve stratejileri nihayet açıklandı. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, büyüme hedeflerini desteklemek ve yeni projelere yatırım yapmak için halka arz adımını atmaktadır. 8-9 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan halka arz, yatırımcılara hisse senedi alma fırsatı sunacak.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ne İş Yapıyor?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir. Özellikle kamu kurumları ve savunma sanayii endüstrisi için çeşitli projeler gerçekleştirir. 2006 yılından beri faaliyet gösteren şirket, müşteri odaklı ve rekabetçi yaklaşımıyla tanınır. Müşterilere maliyet etkin çözümler sunmayı hedefleyen Forte, yüksek kaliteli sistem ve yazılım mühendisleriyle çalışır. Ayrıca, Türkiye'de lider bir sistem entegratörü ve yazılım firması olmayı hedeflemektedir.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, 8-9 Haziran 2023 tarihlerinde halka arz sürecini tamamlayacaktır. Bu tarihlerde, hisseleri yatırımcılara sunulacak ve talep toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Halka arz süreci sonrasında, şirketin hisseleri borsada işlem görmeye başlayacaktır.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Hisse Fiyatı Ne Kadar?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri'nin halka arz fiyatı 12,12 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, yatırımcıların hisseleri satın alırken ödeyeceği başlangıç fiyatıdır. Halka arz fiyatı, şirketin değerlemesi ve talep durumu gibi faktörlere göre belirlenmiştir.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Halka Arz Hisse Kodu Nedir?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri'nin halka arz hisse kodu "#FORTE" olarak belirlenmiştir. Bu hisse kodu, yatırımcıların şirketin hisselerini borsada bulmak ve işlem yapmak için kullanacakları tanımlayıcı bir koddur.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri'nin halka arz büyüklüğü 266 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, şirketin halka arzdan elde etmeyi hedeflediği toplam geliri temsil etmektedir. Halka arz büyüklüğü, şirketin değeri, talep durumu ve pazar koşulları gibi faktörlere göre belirlenmiştir.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri'nin halka açıklık oranı 22,41% olarak belirlenmiştir. Bu oran, halka arz sırasında satışa sunulan hisselerin, şirketin toplam hisselerine oranını ifade eder. Halka açıklık oranı, şirketin halka arz sonrası sahiplik yapısını ve hissedar dağılımını yansıtan önemli bir göstergedir.