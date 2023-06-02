SPK tarafından onaylanan son bülteninde, 4 halka arza bir anda onay verildiği açıklandı. Bedelsiz sermaye artırımında da birçok onayın verildiği bu bültende, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri’nin halka arz detayları da yer aldı.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, 1 TL nominal değerli hisselerini 12,12 TL sabit fiyattan yatırımcılarıyla buluşturacak. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak ve şirket 22.000.000 TL’lik sermaye artışı gerçekleştirecek. Bu işlem sonucunda şirketin sermayesi 45.000.000 TL’den 67.000.000 TL’ye yükselecek.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin halka arzını sermaye artırımı yoluyla yapacağı açıklandı. Sermaye artırımı 22.000.000 lot olarak gerçekleşecek ve halka arz eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

Halka arza katılacak yatırımcılar, T1-T2 bakiye kullanamayacaklar. Halka arz sonrasında payların %22,41’i halka açık olacak ve FORTE kodu ile Ana Pazar’da işlem görecek. Halka arz fiyatı ise 12,12 TL olacak.

Fonun kullanım yerleri ise şu şekilde belirlendi: %30 Arge yatırımları, %25 Finansal borçların faiz ve anapara ödemeleri, %30 İşletme sermayesi, %10 Yurt dışı ofis/temsil ofisi açılışı ve proje geliştirme faaliyetleri, %5 ise Reorganizasyon için ayrılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), merakla beklenen Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Menkul Değerler (FORTE) halka arzına onay verdi. Şirket halka arz için önümüzdeki günlerde toplayacak. Peki Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Menkul Değerler halka arz tarihi ne zaman? Şirket ne zaman talep toplayacak?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) kaç lot veriyor?

22,000,000 lot dağıtımı yapılacak.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) hisse kodu ne?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi hisse kodu #FORTE olarak açıklandı.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) halka arz fiyatı ne kadar?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) halka arz fiyatı 12,12 TL olarak belirlendi.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) halka arz eşit mi oransal mı?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi halka arzında SPK’nın yeni ilke kararı gereği bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) borsada hangi kod ile işlem görecek?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) payları halka arz sonrası Borsa İstanbul’da #FORTE dağıtım koduyla işlem görecek.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 iş günü içinde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Hangi Pazarda İşlem Görecek?

Halka arz tamamlandıktan sonra FORTE kodu ile ana pazarda yer alacağı açıklandı.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) halka arz kaç lot düşer?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan pay miktarı henüz belli değildir. Bu sebeple halka arzda kaç lot dağıtım yapılacağına dair bir tahmin yapmak şu an için mümkün değildir. Bu bilgi onaylı izahname ile açıklanacaktır. İzahname yayınlandıktan sonra içerik güncellenecektir.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi (FORTE) talep toplama ne zaman?

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi halka arzında talep toplama tarihleri henüz açıklanmamıştır. Resmi tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.