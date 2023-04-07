Formula 1 yönetimi ve takımlar, sezonun dördüncü yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde sprint yarışlar için yeni bir format üzerinde anlaştı. Yeni format, antrenman turlarının sprint yarış sıralama turları ile değiştirilmesiyle oluşuyor.

Buna göre, cumartesi günleri antrenman turları yerine sprint yarış sıralama turları gerçekleştirilecek. Cuma günü ise ilk antrenmanın ardından pazar günkü esas yarış için sıralama turları yapılacak.

Sprint yarışta ilk sekiz sırada yer alan pilotlar, ekstra puanların sahibi olacaklar. Yarışı birinci bitiren pilot, 8 puan kazanırken, 8. sıradaki isim ise 1 puan kazanacak.

Yeni format, Azerbaycan Grand Prix'sinde ilk kez uygulanacak. Formula 1 yönetimi, bu sezon toplam altı sprint yarışı yapılacağını açıklamıştı. Ayrıca, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya Grand Prix'lerinde de sprint yarışlarının düzenleneceği belirtilmişti.

Sprint yarışları, Formula 1'in mevcut formatından farklı bir deneyim sunacak ve seyircilerin heyecanını artırması bekleniyor. Formula 1 yönetimi ve takımlar, bu yeni formata ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiriyorlar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ