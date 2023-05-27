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Formula 1 Monaco GP canlı izle | F1 Canlı izle

F1 hayranları geçen hafta sonu İtalya'da yaşanan aşırı sel nedeniyle ne yazık ki geçen hafta sonu Emilia-Romagna Grand Prix'sini deneyimleyemediler, ancak bu Pazar yılın en büyük yarışının tadını çıkaracağız. Bu, Red Bull'un Max Verstappen ve Sergio Perez'in liderliğini üstlendiği Monaco Grand Prix'si olacak.

Monaco Grand Prix sadece yılın en büyük yarışı değil, aynı zamanda belki de kırılması en heyecan verici olanı. Popülerlik açısından büyük olsa da şarkı uzunluğu açısından kısadır. Geçici yol kursu, döngü başına yalnızca iki mildir. Formula 1 Monaco GP'de 1. antreman turlarında en iyi 10 derece şöyle sıralandı:

1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'11.365

2 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'11.449

3 Charles Leclerc Ferrari 1'11.471

4 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'11.553

5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'11.630

6 Lewis Hamilton Mercedes 1'11.725

7 Pierre Gasly Alpine/Renault 1'11.933

8 George Russell Mercedes 1'11.964

9 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1'12.082

10 Lando Norris McLaren/Mercedes 1'12.254

FORMULA 1 Monako NE ZAMAN Saat Kaçta?

Formula 1'de merakla beklenen Monaco Grand Prix'si 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.

FORMULA 1 Monaco GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 Monaco GP’sini S Sport 2 ekranlarından canlı olarak izleyecek... Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden bir tanesine sahip olan aboneler S Sport kanalını izleyebiliyor. Ayrıca D-Smart GO, Tivibu Go, Vodafone TV, BluTV aboneleri S Sport kanallarını izleyebiliyorlar.

Formula 1 Monaco GP Sıralama Turları

Red Bull pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası Monaco Grand Prix'sinde sezonun 7. ayağına ilk sıradan başlayacak. Hollandalı yarışçı, Monaco ile aynı adı taşıyan 3.3 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek yarış için eleme turlarında 1 dakika 11.365 saniyelik rekor süre ile ilk pozisyonu aldı.

Fernando Alonso (Aston Martin), Monaco'da ilk pol pozisyonunu kazanan Verstappen'in 0,084 saniye gerisinde ikinci oldu ve liderin 0,106 saniye gerisinde tur atan Charles Leclerc üçüncü oldu. Sürücüler klasmanında ikinci sırada yer alan Red Bull'dan Sergio Perez, geçirdiği bir kaza nedeniyle sıralama turunu tamamlayamadı.

F1 Pilotlar Sıralaması

1 Max Verstappen 119

2 Sergio Perez 105

3 Fernando Alonso 75

4 Lewis Hamilton 56

5 Spain Carlos Sainz 44

F1 Takımlar Sıralaması

Red Bull 224 Aston Martin 102 Mercedes 96 Ferrari 78 Mc Laren 14

2022 Monaco Grand Prix'ini kim kazanmıştı?

Verstappen'in 2023 Monaco Grand Prix'sini favori olarak görmesi sürpriz olmaz ama aslında 2022'de yarışı kazandıktan sonra şampiyonluğu korumak isteyecek olan Perez'in takım arkadaşı olacak. 2023 F1 Monaco'muz. tahmin ve Perez'in bu hafta sonu Verstappen'in ardından kazanan ikinci favori olması mantıklı.