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Formula 1 Kanada GP canlı izle | F1 Canlı izle

F1 hayranları sezonun 9. yarışı için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Monako ve İspanya yarışlarından sonra Amerika kıtasına gidiyoruz. 2023 Kanada GP ne zaman, saat kaçta diye merak ediliyor. 30 Eylül 1961 tarihinden beri düzenlenen Kanada Grand Prix'sinin pisti Circuit Gilles Villeneuve olarak biliniyor. Pistin uzunluğu ise 4,361 km. Kanada Grand Prix 2023 nerede diyenler için belirtelim, yarışın adresi Montreal.

FORMULA 1 Kanada NE ZAMAN Saat Kaçta?

Formula 1'de merakla beklenen Kanada Grand Prix'si 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 21.00’da başlayacak. Cuma günü 1. antreman turu ile başlayan serüven cumartesi ve pazar günü devam ediyor.

FORMULA 1 Kanada GP Yarış Takvimi

Kanada GP 1. Antreman Turları » 16 Haziran Cuma 21:00

Kanada GP 2. Antreman Turları » 17 Haziran Cumartesi 00:00

Kanada GP 3. Antreman Turları » 17 Haziran Cumartesi 19.30

F1 Kanada Grand Prix Sıralama Turları » 17 Haziran Cumartesi 23.00

FORMULA 1 Kanada GP Yarış » 18 Haziran Pazar 21.00

FORMULA 1 Kanada GP HANGİ KANALDA?

Yarış severler Formula 1 Kanada GP’sini S Sport 2 ekranlarından canlı olarak izleyecek... Turkcell’in TV+ platformunda Herkes için TV+, Full TV+ Paketi, Evde TV+ Aile Paketi, Evde TV+ Ekstra Paketi paketlerinden bir tanesine sahip olan aboneler S Sport kanalını izleyebiliyor. Ayrıca D-Smart GO, Tivibu Go, Vodafone TV, BluTV aboneleri S Sport kanallarını izleyebiliyorlar.

Formula 1 Kanada GP Antreman Turları

Kanada GP 1. Antreman Turları 16 Haziran akşamı saat 21:00'da başlıyor. 2. Antreman Turları ise gece yarısı koşulacak. 3. antreman turları ise Cumartesi günü saat 19:30'da.

Formula 1 Kanada GP Sıralama Turları

F1 Kanada Grand Prix Sıralama Turları antreman turlarından sonra 17 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'te bizi bekliyor.

F1 Pilotlar Sıralaması

Max Verstappen sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Son 3 yarışı kazanan Max Verstappen, 170 puanla ilk sırada. Sergio Perez ise 117 puanla takım arkadaşını takip ediyor. Fernando Alonso 99 puanla üçüncü sırada. Lewis Hamilton ise 87 puanla dördüncü sırada yer alıyor. George Russell ise 65 puanla beşinci sırada karşımıza çıkıyor.

1 Max Verstappen 170

2 Sergio Perez 117

3 Fernando Alonso 99

4 Lewis Hamilton 87

5 George Russell 65

F1 Takımlar Sıralaması

Red Bull 287 Mercedes 152 Aston Martin 134 Ferrari100 Alpine Renault 40

2022 Kanada Grand Prix'ini kim kazanmıştı?

Geçen yıl Kanada Grand Prix'ini Max Verstappen kazanmayı başarmıştı. Carlos Sainz ve Lewis Hamilton da sıralamaya giren diğer isimler oldular. Max Verstappen, 2022 Kanada Grand Prix'sinin kazanırken son altı yarışındaki beşinci galibiyetini almış oldu. Circuit Gilles Villeneuve'de Yuki Tsunoda'nın pitten çıktıktan sonra 2. virajda bariyerlere çarpmasının ardından 49. turda bir güvenlik aracı piste girmişti.

Max VERSTAPPEN

Carlos SAINZ

Lewis HAMILTON

George RUSSELL

Charles LECLERC

Kaynak: HABER MERKEZİ