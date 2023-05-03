2023 Formula 1 sezonu heyecanı başladı! Yeni sezonun kaç yarış düzenleneceğini, hangi ülkelerde yarışların gerçekleşeceğini, sezonun açılış ve kapanış yarışlarının detaylarını, yeni pistler ve takımların durumunu, aerodinamik ve motor düzenlemelerini, en çok merak edilen sürprizleri ve şampiyonluk şansı yüksek takımları öğrenmek için bu içeriği okumaya devam edin. 2023 Formula 1 sezonuna dair tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası haberimiz'de
Miami GP
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- Antrenman Seansı: 05 Mayıs, 21:00
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- Antrenman Seansı: 06 Mayıs, 00:30
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- Antrenman Seansı: 06 Mayıs, 19:30
- Sıralama Turları: 06 Mayıs, 23:00
- Yarış: 07 Mayıs, 22:30
Emilia Romagna GP
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- Antrenman Seansı: 19 Mayıs, 14:30
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- Antrenman Seansı: 19 Mayıs, 18:00
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- Antrenman Seansı: 20 Mayıs, 13:30
- Sıralama Turları: 20 Mayıs, 17:00
- Yarış: 21 Mayıs, 16:00
Monako GP
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- Antrenman Seansı: 26 Mayıs, 14:30
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- Antrenman Seansı: 26 Mayıs, 18:00
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- Antrenman Seansı: 27 Mayıs, 13:30
- Sıralama Turları: 27 Mayıs, 17:00
- Yarış: 28 Mayıs, 16:00
İspanya GP
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- Antrenman Seansı: 02 Haziran, 14:30
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- Antrenman Seansı: 02 Haziran, 18:00
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- Antrenman Seansı: 03 Haziran, 13:30
- Sıralama Turları: 03 Haziran, 17:00
- Yarış: 04 Haziran, 16:00
Kanada GP
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- Antrenman Seansı: 16 Haziran, 20:30
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- Antrenman Seansı: 17 Haziran, 00:00
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- Antrenman Seansı: 17 Haziran, 19:30
- Sıralama Turları: 17 Haziran, 23:00
- Yarış: 18 Haziran, 21:00
Avusturya GP
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- Antrenman Seansı: 30 Haziran, 14:30
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- Antrenman Seansı: 30 Haziran, 18:00
- Sıralama Turları: 01 Temmuz, 17:30
- Sprint: 01 Temmuz, 17:30
- Yarış: 02 Temmuz, 16:00
Britanya GP
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- Antrenman Seansı: 07 Temmuz, 14:30
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- Antrenman Seansı: 07 Temmuz, 18:00
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- Antrenman Seansı: 08 Temmuz, 13:30
- Sıralama Turları: 08 Temmuz, 17:00
- Yarış: 09 Temmuz, 17:00
Macaristan GP
- 2. Antrenman Seansı: 21 Temmuz, 18:00
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- Antrenman Seansı: 22 Temmuz, 13:30
- Sıralama Turları: 22 Temmuz, 17:00
- Yarış: 23 Temmuz, 16:00
Belçika GP
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- Antrenman Seansı: 28 Temmuz, 14:30
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- Antrenman Seansı: 28 Temmuz, 18:00
- Sıralama Turları: 29 Temmuz, 17:30
- Sprint: 29 Temmuz, 17:30
- Yarış: 30 Temmuz, 16:00
Hollanda GP
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- Antrenman Seansı: 25 Ağustos, 13:30
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- Antrenman Seansı: 25 Ağustos, 17:00
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- Antrenman Seansı: 26 Ağustos, 12:30
- Sıralama Turları: 26 Ağustos, 16:00
- Yarış: 27 Ağustos, 16:00
İtalya GP
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- Antrenman Seansı: 01 Eylül, 14:30
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- Antrenman Seansı: 01 Eylül, 18:00
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- Antrenman Seansı: 02 Eylül, 13:30
- Sıralama Turları: 02 Eylül, 17:00
- Yarış: 03 Eylül, 16:00
Singapur GP
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- Antrenman Seansı: 15 Eylül, 12:30
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- Antrenman Seansı: 15 Eylül, 16:00
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- Antrenman Seansı: 16 Eylül, 12:30
- Sıralama Turları: 16 Eylül, 20:00
- Yarış: 17 Eylül, 15:00
Japonya GP
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- Antrenman Seansı: 22 Eylül, 05:30
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- Antrenman Seansı: 22 Eylül, 09:00
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- Antrenman Seansı: 23 Eylül, 05:30
- Sıralama Turları: 23 Eylül, 09:00
- Yarış: 24 Eylül, 08:00
Katar GP
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- Antrenman Seansı: 06 Ekim, 13:30
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- Antrenman Seansı: 06 Ekim, 17:00
- Sıralama Turları: 07 Ekim, 17:30
- Sprint: 07 Ekim, 17:30
- Yarış: 08 Ekim, 17:00
Amerika GP
- 2. Antrenman Seansı: 21 Ekim, 21:00
- Sıralama Turları: 21 Ekim, 00:00
- Sprint: 22 Ekim, 01:00
- Yarış: 22 Ekim, 22:00
Mexico City GP
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- Antrenman Seansı: 27 Ekim, 20:30
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- Antrenman Seansı: 28 Ekim, 00:00
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- Antrenman Seansı: 28 Ekim, 19:30
- Sıralama Turları: 28 Ekim, 23:00
- Yarış: 29 Ekim, 23:00
Brezilya GP
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- Antrenman Seansı: 3 Kasım, 17:30
- Sıralama Turları: 3 Kasım, 21:00
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- Antrenman Seansı: 4 Kasım, 17:30
- Sprint: 4 Kasım, 21:30
- Yarış: 5 Kasım, 20:00
Las Vegas GP
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- Antrenman Seansı: 17 Kasım, 07:30
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- Antrenman Seansı: 17 Kasım, 11:00
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- Antrenman Seansı: 18 Kasım, 07:30
- Sıralama Turları: 18 Kasım, 11:00
- Yarış: 19 Kasım, 09:00
Abu Dabi GP
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- Antrenman Seansı: 24 Kasım, 12:30
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- Antrenman Seansı: 24 Kasım, 16:00
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- Antrenman Seansı: 25 Kasım, 13:30
- Sıralama Turları: 25 Kasım, 17:00
- Yarış: 26 Kasım, 16:00