Ford'un yeni patent başvurusu, tamamen elektrikli F-150 Lightning, E-Transit ve Mustang Mach-E modellerini içeriyor. Başvuruda yer alan yeni teknoloji, elektrikli otomobillerin tavanına monte edilebilen bir yedek batarya olarak tasarlandı. Pratikte oldukça basit görünen bu teknoloji, tavan bagajına benzeyen bir yapıda bulunacak ve aracın bataryasını şarj edecek bir kablo içerecek. Bir nevi, elektrikli otomobiller için tasarlanmış bir powerbank olacak.

Ancak bu yeni teknolojiye rağmen güvenlik endişeleri ortaya çıktı. Elektrikli otomobillerin altında bulunan bataryalar, güvenliğini sağlamak için uzun süreli çalışmalara tabi tutulmuştur. Araç tavanında bir batarya taşımanın, özellikle bir kaza durumunda ne kadar güvenli olduğu henüz bilinmiyor.

Ford, patentle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak patent belgelerinde bataryanın kendine ait bir koruma muhafazası olduğu ve aşırı ısınmayı önlemek için hava kanallarının bulunduğu belirtildi.

Bu yeni teknolojinin avantajları ve dezavantajları arazi araçları için de tartışılıyor. Patent fotoğraflarında bir Ford Bronco görülüyor ve bu arazi aracının üzerinde ağır bir lityum-iyon batarya taşımak ne kadar faydalı olabilir, henüz belirsiz.

Şarj kiti, aracın hareket halindeyken şarj olup olmayacağı hakkında henüz bilgi vermiyor. Ancak, bu yeni batarya kiti, seyahatiniz sırasında veya hedefinizde elektrikli otomobil şarj istasyonu alt yapısının olmaması durumunda oldukça işe yarayabilir.