Dünyada zirvede 211 milyar dolarlık servetiyle 72 lüks moda ve kozmetik markasının sahibi LVMH imparatorluğunun patronu Bernard Arnault yer aldı. Türkiye’de yıllardır ilk sırada yer alan Murat Ülker ikinci sıraya geriledi. Forbes dergisi yılın en zengin insanlarının sıralandığı 2023'ün milyarderleri listesini yayımladı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk listede ilk sıradaki yerini kaybederken dünyanın en varlıklı ismi ilk kez bir Fransız oldu. Louis Vuitton ve Sephora gibi markaları bünyesinde barındıran Fransız holding LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault, bu yılın zengin insanı olarak listede yerini aldı.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İSMİ DEĞİŞTİ

Türkiye’de ise yıllardır ilk sırada yer alan Murat Ülker birinciliği kaptırdı. Son yıllarda Borsa İstanbul'da en çok konuşulan şirketlerden biri olan SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artış, İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Erdemoğlu Holding’in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor. Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada da SASA'nın hissedarlarından Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarlık servetiyle listede yer buldu. Forbes dergisine göre en zengin 10 Türk ve servetleri şöyle:

KOÇ AİLESİNDEN 3 İSİM LİSTEDE

Listenin ilk 10'unda Koç ailesinden üç isim yer aldı. Forbes Milyarderler Listesi’nde bu yıl Türkiye’den toplam 26 isim yer aldı.

LİSTE BAŞI ABD

ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.