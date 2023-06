Havaların ısınmasıyla yaz dönemi etkinliklerine başlayan Akasya, 8 - 11 Haziran tarihleri arasında Retro Lunapark’ta düzenlenecek “Food for You” festivaline ev sahipliği yapacak. Akasya ziyaretçilerini gerçek bir lezzet yolculuğuna çıkaracak olan festivalde katılımcı markalar, farklı damak zevklerine hitap ederken, aynı zamanda söyleşiler ve workshoplar ile de misafirler keyifli bir deneyim yaşayacak.

Festivalde; Adanalı Şırdancı Yekta Usta, Alkanlar Kokoreç, Aslanlar Meşhur Tereyağcı, Bir Biçer Kebap Ciğer, Caferest Akademi, Çiğ Köfteci Urfalı Murat Usta, Dönerci Muammer Usta, Gözlemeci Yekta Usta, Kasap Burger, Mantıgen, Mer Dragos Balık, Mustobarq, Seç Baklava, Taşkesti Su ve Zuffy Bubble Tea, birbirinden leziz ürünleri ile katılımcılara lezzet şöleni yaşatacak.

Food For You Festivali hem yemek meraklıları hem de gurmeler için bir lezzet rotası olacak.

Food For You Festival Program Akışı

• 8 Haziran Perşembe 14:00

Söyleşi: Gezi, Seyahat, Lezzet

• 8 Haziran Perşembe 15:00

Workshop: Limonata

Workshop: İyi Su Nasıl Olmalı?

• 8 Haziran Perşembe 16:00

Söyleşi: Lezzet ve Gastronomi

• 8 Haziran Perşembe 17:00

Söyleşi: Gurmeler ve Restaurantlar

• 9 Haziran Cuma 14:00

Workshop: Şırdan ve Mumbar Gece Lezzetleri

• 9 Haziran Cuma 16:00

Söyleşi: Türkiye'nin Değişen Seyahat Gastronomisi

• 9 Haziran Cuma 17:00

Workshop: Tako, Hamburger, Köfte, Baklava, Börek, Hatay Döner, Şırdan, Mumbar, Gözleme, Kebap, Ciğer, Kokoreç, Balık, Mantı, Çiğ Börek, Tereyağ, Kuymak, Limonata, Frozen, Çiğköfte, Bubble Tea, Su

• 10 Haziran Cumartesi 14:00

Söyleşi: Gastronominin Dünü, Bugünü, Yarını

• 10 Haziran Cumartesi 15:00

Söyleşi: Mutfak ve Kariyer

• 10 Haziran Cumartesi 16:00

Workshop: Hamburger Tarifi

Workshop: Adana Böreği

• 10 Haziran Cumartesi 18:00

Workshop: Taco

• 11 Haziran Pazar 14:00

Workshop: Tereyağlı Kuymak

• 11 Haziran Pazar 15:00

Söyleşi: Bursa Gastronomisi

• 11 Haziran Pazar 16:00

Söyleşi: Hamburgerin Tarihçesi

• 11 Haziran Pazar 17:00

Söyleşi: Masterchef’te Yarışmacı Olmak

• 11 Haziran Pazar 18:00

Söyleşi: Sokak Lezzetleri