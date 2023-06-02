Başkentin Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ndeki tek temsilcisi ABB FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, bu akşam gerçekleşecek final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı sporcuların hedefi Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nı yenerek şampiyonluk kupasını Ankara’ya getirmek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü (G.S.K) Kadın Futbol Takımı yeni başarılara imza atmayı sürdürüyor.

Başkentin Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde finale adını yazdıran FOMGET, 2 Haziran Cuma akşamı Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmaya İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak.

HEDEF: ŞAMPİYONLUK KUPASINI BAŞKENTE GETİRMEK

Başkentin başarılı kadın futbolcuları, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off final karşılaşması öncesi yapılan antrenmanlarla büyük karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Hedeflerinin Başkente şampiyonluk kupasını getirerek bir ilke imza atmak olduğunu belirten FOMGET’in başarılı sporcuları, şunları kaydetti:

Selda Akgöz: “İzmir Alsancak Stadı’nda Fenerbahçe ile tek maç oynayacağız. Daha önce kendi evimizde onları mağlup etmiştik. Hedefimiz o kupayı Ankara’ya getirmek.”

Tuğba Karataş: “Yarı finali geçtiğimizden beri çok heyecanlıyız. Şimdi final oynayacağız ve üstelik kadın futbolunda görülmemiş seyircilerin önünde ve büyük bir statta yapacağız. Bir sezon boyunca bugün için hazırlandık. Çok çalıştık ve çok emek verdik. Hocalarımız bizi çok güzel hazırladılar. Belediyede bize çok iyi destek verdi, teşekkür ederiz.”

Ebru Şahin: “Bir sürü maç yaptık bugüne kadar. Takımca çok iyi hazırlanıyoruz, tempolu bir hazırlık var. Çok heyecanlıyız. Kupayı Başkente getirmeyi istiyoruz ve bu bir ilk olacak. Tüm Ankara halkını İzmir maçına davet ediyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar yanımızda olsunlar.” ANKARA (İGFA)