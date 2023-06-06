FK Orduspor Karaman maçı canlı izle! FK Orduspor Karaman youtube linki canlı izle!' araştırılmaya devam ediyor. Türkiye TFF 3 Lig Yükselme Playoff 2. tur rövanş müsabakasında ilk maçı kaybeden Orduspor evinde Karaman'ı ağırlıyor. İlk maçın avantajını korumak isteyen Karaman, deplasmanda skoru koruyumak istiyor. Peki FK Orduspor Karaman maçını şifresiz nasıl izlenir? FK Orduspor Karaman youtube da şifresiz yayınlanıyor mu? FK Orduspor Karaman izlemenin yolları neler? FK Orduspor Karaman maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? Tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

İLK MAÇI KARAMAN ALDI

İki ekip arasında oynanan bu zorlu karşılaşması maçın başından sonuna kadar büyük mücadeleye sebep oldu. Genel olarak Karaman'ın baskısıyla oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 70. dakikasında Selim Dilli'nin attığı golle Karamanspor evinde maçı 1-0 kazanmayı bildi. Rövanş maçında maçın Orduspor tarafından 1 farklı tamamlanması sonucunda maç uzatmaya gidecek.

ORDUSPOR KARAMAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye TFF 3. Lig Yükselme Play-off 2. Tur rövanş maçında Orduspor taraftarları önünde Karaman'ı ağırlıyor. İlk maçı Karaman 1-0 önde kapattı. Orduspor ve Karaman bu akşam saat 20.00'da Yeni Ordu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı tecrübeli haken Erkan Özdamar yönetecek.

ORSPUR KARAMAN MAÇI CANLI İZLE

Orduspor ve Karaman bu akşam karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmanın hangi kanalda yayınlacağı bilgisi yoktur. Yayın bilgisi geldiğinde haberimizde canlı yayınlanacaktır.