Orta-üst segment akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yeni model serisi Vivo Y36'nın teknik özellikleri sızdırıldı. Firmanın yeni modelleri Y36 4G ve Y36 5G'nin uygun fiyatlı olacağı belirtiliyor.

Sızan bilgilere göre Vivo Y36 4G, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemciye sahip olacak. Bu işlemci, 6nm üretim sürecine dayalı olup, 4 adet Cortex-A73 (2.4GHz) ve 4 adet Cortex-A53 (1.9GHz) çekirdeğini içeriyor. Snapdragon 680'in grafik arabirimi ise 1.1GHz hızında çalışan Adreno 610.

Öte yandan Vivo Y36 5G modelinde ise MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7020 işlemci kullanılacak. Bu işlemci, 2 adet ARM Cortex-A78 (2.2GHz) ve 6 adet ARM Cortex-A55 (2.0GHz) çekirdeği barındırıyor. Dimensity 7020, TSMC'nin N6 üretim süreci ile üretiliyor ve grafik tarafında ise IMG BXM-8-256 grafik birimi bulunuyor.

Vivo'nun Y36 serisi, firmasının "uygun fiyatlı, yüksek performanslı" hedefi doğrultusunda geliştirilen bir model olacak. Ancak fiyatlar ve çıkış tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sızıntılar ve bu özelliklere dayalı tahminler, Vivo'nun fiyat/performans odaklı bir telefonla pazardaki yerini güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Yenigün Haber Merkezi