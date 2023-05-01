Orsa-pupa seyrine göre kurulan şamandıra parkurunun yer aldığı Ataköy – Bakırköy - Zeytinburnu açıklarında, gün boyunca 2 farklı yarış yapıldı, sahil şeridine paralel kurulan rotada 40’a yakın yelkenli kıyasıya rekabetle yarıştı.

Birbirinden farklı boyda ve modelde teknelerin bulunduğu yarış filosu IRC-0-1-2-3-4, Sportsboat ve Gezgin sınıflarına ayrıldı ve her tekne sahip olduğu reyting değerlerine göre, kendi sınıflarında derecelendirildi.

Yarışlar bittikten sonra ise Fişekhane’de gerçekleştirilen kupa töreni ile her sınıfın ilk 3 derecesine giren takıma ödülleri takdim edildi ve yelkenciler yılın ilk yelkenci partisinde günün yorgunluğunu attılar.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan, bir çok kurumsal şirket takımıyla birlikte, bireysel ve hobi amaçlı yarışanlara ev sahipliği yapan Fişekhane Sailing Cup, bu yıl BAUISC Spring Trophy’nin üçüncü etabı olarak gerçekleşti.