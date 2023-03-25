Fırtınalar Estirir: Yelpaze Poğaça Tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket instant maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Aldığı kadar un
  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

  1. Süt, sıvı yağ, yoğurt, maya, tuz ve şekeri bir kaba alın ve karıştırın.
  2. Yavaş yavaş un ekleyerek, ele yapışmayacak bir hamur elde edin.
  3. Hamuru 8-10 eşit parçaya ayırın.
  4. Her bir parçayı açarak, üçgen şeklinde kesin.
  5. Üçgenlerin her bir kenarını merkeze doğru katlayarak yelpaze şekli oluşturun.
  6. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yelpaze poğaçaları dizin.
  7. Üzerine yumurta sarısı sürün.
  8. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  9. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

İpucu: Yelpaze poğaçalarını arasına peynir, zeytin, sucuk veya sosis gibi malzemeler ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.