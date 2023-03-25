Fırtınalar Estirir: Yelpaze Poğaça Tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Aldığı kadar un
- 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)
Yapılışı:
- Süt, sıvı yağ, yoğurt, maya, tuz ve şekeri bir kaba alın ve karıştırın.
- Yavaş yavaş un ekleyerek, ele yapışmayacak bir hamur elde edin.
- Hamuru 8-10 eşit parçaya ayırın.
- Her bir parçayı açarak, üçgen şeklinde kesin.
- Üçgenlerin her bir kenarını merkeze doğru katlayarak yelpaze şekli oluşturun.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yelpaze poğaçaları dizin.
- Üzerine yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
Afiyet olsun!
İpucu: Yelpaze poğaçalarını arasına peynir, zeytin, sucuk veya sosis gibi malzemeler ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.