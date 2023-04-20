Sitte-i Sevr'in başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler şunlardır:

1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesi: İkinci Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal monarşi yönetiminin tekrar başlaması ve Meclis-i Mebusan'ın yeniden açılmasıyla gerçekleşti. Bu dönemde, İttihat ve Terakki Partisi önemli bir siyasi güç haline geldi ve imparatorluğun yönetiminde etkili oldu.

Trablusgarp Savaşı (1911-1912): İtalya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmesi ve Trablusgarp'ı işgal etmesiyle başlayan savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir yenilgiyle sonuçlandı ve Trablusgarp İtalya'ya bırakıldı.

Balkan Savaşları (1912-1913): Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki topraklarının büyük bir kısmını kaybettiği iki savaş dönemi, imparatorluğun siyasi ve askeri açıdan yaşadığı en büyük yenilgilerden biri olarak kabul edilir.