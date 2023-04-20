Sitte-i Sevr'in başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler şunlardır:

  1. 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesi: İkinci Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal monarşi yönetiminin tekrar başlaması ve Meclis-i Mebusan'ın yeniden açılmasıyla gerçekleşti. Bu dönemde, İttihat ve Terakki Partisi önemli bir siyasi güç haline geldi ve imparatorluğun yönetiminde etkili oldu.

  2. Trablusgarp Savaşı (1911-1912): İtalya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmesi ve Trablusgarp'ı işgal etmesiyle başlayan savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir yenilgiyle sonuçlandı ve Trablusgarp İtalya'ya bırakıldı.

  3. Balkan Savaşları (1912-1913): Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki topraklarının büyük bir kısmını kaybettiği iki savaş dönemi, imparatorluğun siyasi ve askeri açıdan yaşadığı en büyük yenilgilerden biri olarak kabul edilir.

  4. 1913'te Bâb-ı Âli Baskını: İttihat ve Terakki Partisi'nin hükümete yönelik düzenlediği darbe ile Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi tamamen İttihat ve Terakki Partisi'nin kontrolüne geçti.

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Sitte-i Sevr döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı zorluklar ve çalkantılar, imparatorluğun son dönemlerindeki siyasi, askeri ve ekonomik sorunları daha da kötüleştirdi. 

Yenigün Haber Merkezi