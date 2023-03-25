Sağlık Dostu: Fırında Uskumru Tarifi
Malzemeler:
- 4 adet uskumru balığı
- 1 adet limon
- 1 adet domates
- 1 adet biber
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
Yapılışı:
- Uskumru balıklarını temizleyip yıkayın ve fırın tepsisine yerleştirin.
- Limonu dilimleyin ve balıkların üzerine yerleştirin.
- Domatesi, biberi ve soğanı da dilimleyerek tepsinin diğer tarafına yerleştirin.
- Zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekiği bir kapta karıştırın ve balıkların üzerine dökün.
- Fırın tepsisini önceden ısıtılmış 200°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak uskumru balıklarını servis tabağına alarak, yanında garnitür olarak servis yapın.
İpucu: Fırında uskumru tarifi, farklı sebzelerle de hazırlanabilir. Örneğin, patates, havuç veya kabak gibi sebzeleri de kullanarak lezzetli bir çeşitlilik yaratabilirsiniz.
Afiyet olsun!