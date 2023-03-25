Sağlık Dostu: Fırında Uskumru Tarifi

Malzemeler:

4 adet uskumru balığı

1 adet limon

1 adet domates

1 adet biber

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

Uskumru balıklarını temizleyip yıkayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Limonu dilimleyin ve balıkların üzerine yerleştirin. Domatesi, biberi ve soğanı da dilimleyerek tepsinin diğer tarafına yerleştirin. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekiği bir kapta karıştırın ve balıkların üzerine dökün. Fırın tepsisini önceden ısıtılmış 200°C fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak uskumru balıklarını servis tabağına alarak, yanında garnitür olarak servis yapın.

İpucu: Fırında uskumru tarifi, farklı sebzelerle de hazırlanabilir. Örneğin, patates, havuç veya kabak gibi sebzeleri de kullanarak lezzetli bir çeşitlilik yaratabilirsiniz.

Afiyet olsun!