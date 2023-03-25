Enfes Bir Lezzete Hazır Olun: Fırında Somon Tarifi
Malzemeler:
- 4 dilim somon fileto
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- Tuz, karabiber
- 1 diş sarımsak
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet soğan
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı toz biber
Yapılışı:
- Patates ve havucu küp şeklinde doğrayın.
- Biberleri ve soğanı ince ince dilimleyin.
- Somonları yıkayın ve kurulayın. Ardından zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve sarımsakla marine edin.
- Marine edilen somonları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
- Sebzeleri de ayrı bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve toz biberle karıştırarak marine edin.
- Marine edilen sebzeleri somonların etrafına yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak somon ve sebzeleri servis tabağına alarak, isteğe göre limon dilimleriyle süsleyin.
İpucu: Fırında somon tarifi, farklı sebzelerle de hazırlanabilir. Örneğin, patlıcan, kabak veya mantar gibi sebzeleri de kullanarak lezzetli bir çeşitlilik yaratabilirsiniz.
Afiyet olsun!