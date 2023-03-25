Enfes Bir Lezzete Hazır Olun: Fırında Somon Tarifi

Malzemeler:

4 dilim somon fileto

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber

1 diş sarımsak

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz biber

Yapılışı:

Patates ve havucu küp şeklinde doğrayın. Biberleri ve soğanı ince ince dilimleyin. Somonları yıkayın ve kurulayın. Ardından zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve sarımsakla marine edin. Marine edilen somonları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Sebzeleri de ayrı bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve toz biberle karıştırarak marine edin. Marine edilen sebzeleri somonların etrafına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak somon ve sebzeleri servis tabağına alarak, isteğe göre limon dilimleriyle süsleyin.

İpucu: Fırında somon tarifi, farklı sebzelerle de hazırlanabilir. Örneğin, patlıcan, kabak veya mantar gibi sebzeleri de kullanarak lezzetli bir çeşitlilik yaratabilirsiniz.

Afiyet olsun!