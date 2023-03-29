Malzemeler:

Yapılışı:

İç harcı hazırlayın: Peyniri bir kaba alın ve iyice ezin. Maydanozu doğrayarak peynire ekleyin. Yumurtanın akını iç harca ekleyin ve iyice karıştırın. (Yumurta sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırın.)

Yufkaları kesin: Bir adet yufkayı düz bir zemine serin. Yufkayı üçgen şeklinde kesmek için önce dörde, ardından her parçayı ortadan ikiye kesin.

Börekleri sarın: Yufkanın geniş tarafına peynirli iç harçtan bir miktar koyun. Yufkanın iki ucunu içeri doğru katlayarak harcın dışarı çıkmamasını sağlayın. Ardından yufkayı sigara böreği şeklinde sıkıca sarın. Diğer yufka parçalarıyla da aynı işlemi tekrarlayın.

Fırını ısıtın: Fırını önceden 180 dereceye (350 °F) ısıtın.

Börekleri yağlayın ve tepsiye yerleştirin: Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Yufkaları sıvı yağ ile hafifçe yağlayın ve yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. Yumurta sarısını böreklerin üzerine sürün ve susam veya çörek otu serpin.