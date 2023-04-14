Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ruhsat Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki fırın ve marketlere yönelik denetimlerde gramaj ve etiket kontrolü yaptı.

Yapılan denetimlerde ayrıca, gıda üretimi ve işyerlerinde çalışan personelin bone, eldiven ve önlük kullanımı, çöp kabı bulundurma, fırın bacalarında standartlara uygun kurum tutucu filtre bulundurma, periyodik temizlik ve yangın tüpü hususları tek tek yerinde gözlemlendi. Ayrıca, ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ kapsamında market rafları tek tek incelendi.

Ekipler, fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliğinden kaynaklı konularla ilgili market ve fırınlara cezai işlem uyguladı. Yetkililer, market ve fırınlarda olası bir durum karşısında vatandaşların ALO 153 nolu Şikâyet Hattı’nı arayabileceklerini bildirdi.

ERZURUM (İGFA)