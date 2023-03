5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı Nuri Fırat Tanış’tır. Fırat Tanış aslen Gürcistan Ahıska göçmenidir. Annesi ve babası terzidir.

Kadıköy Mehmet Beyazıd Lisesi’nden mezun oldu. Lise öğrenciliği döneminde oyunculukla ilgilendi, okulun tiyatro faaliyetlerinde aktif rol aldı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

1998-2001 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı.

İlk kez 1995 yılında ‘Radyo Madyo’ adlı dizide rol alarak kamera önü oyunculuk deneyimi yaşadı. 2001 yılında konuk oyuncu olarak ‘Yeditepe İstanbul’ dizisinde oynadı.

2002 yılında ‘Sır Çocukları’ adlı sinema filminde ilk kez beyazperdede yer aldı.

Fırat Tanış 1.75 metre boyunda, 71 kilo ve boğa burcudur.

FIRAT TANIŞ DİZİLERİ

1995 – Radyo Madyo

2001 – Yeditepe İstanbul (Özberk)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Çiroz)

2005 – Aşka Sürgün (Resul Şahvar)

2005 – Ihlamurlar Altında (Nevzat)

2006 – Felek Ne Demek? (Muharrem)

2007 – Menekşe ile Halil (Yusuf)

2009-2011 – Geniş Aile (Koyu Bilal)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Patrona Halil)

2014 – Ulan İstanbul (İsfendiyar Kapusuz) (Konuk oyuncu)

2014-2016 – Yeşil Deniz

2017-2019 – İstanbullu Gelin (Adem Sezgin)

2020-2021 – Arıza (Cabir) (Konuk Oyuncu)

2021-2022 – Kulüp (Çelebi)

2021-2022 – Aziz – (Delege Pierre)

FIRAT TANIŞ FİLMLERİ

2002 – Sır Çocukları (Velit)

2005 – Kin ve Gül (Kenan)

2005 – Yolda / Rüzgar Geri Getirirse

2005 – Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu (Sadrettin)

2006 – Tramvay (Hamit)

2007 – Beyaz Melek (Musa)

2007 – Zeynep’in Sekiz Günü

2008 – Dilber’in Sekiz Günü (Mehmet)

2010 – Vay Arkadaş (Tik)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Cafer)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da (Zanlı Kenan)

2011 – Devrimden Sonra (Ülkücü Genç)

2012 – F Tipi Film

2013 – Karınca Kapanı (Galip)

2013 – Sürgün İnek (Nihat)

2014 – Guruldayan Kalpler

2014 – Yapışık Kardeşler (Mafya Babası)

2015 – Geniş Aile: Yapıştır (Koyu Bilal)

2015 – Takım: Mahalle Aşkına

2015 – Öğrenci İşleri

2015 – Helak: Kayıp Köy (Konuk Oyuncu)

2016 – Mavi Gece

2016 – Rus’un Oyunu

2016 – Hep Yek

2016 – Olaylar Olaylar

2016 – Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (Meczup)

2016 – Geniş Aile: Her Türlü (Koyu Bilal)

2020 – 9 Kere Leyla (Mahdum)

2022 – Another Self

2023 – Adım Farah

TİYATRO OYUNLARI

2002 – Barış

2006 – Hırçın Kız

2008 – Testosteron

2016 – E-mülteci.com

2016 – Gelin Tanış Olalım

2017 – Martı

ÖDÜLLERİ

2002: 14. Ankara Uluslararası Film Festivali – Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Sır Çocukları

2002: 39. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Sır Çocukları

2003: 22. Uluslararası İstanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Sır Çocukları

2003: 35. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – “Umut Veren Genç Oyuncu” – Sır Çocukları

2003: İskenderiye Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

2008: 2008 Bursa İpekyolu Film Festivali – “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” – “Dilber’in Sekiz Günü”

2009: 20. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – “Dilber’in Sekiz Günü”

2009: İsmail Dümbüllü Ödülü – “Testosteron”