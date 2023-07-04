Antalya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinden biri olan Finike, sahip olduğu plajları ve sahilleriyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Bu yazıda, Finike'nin plajları hakkında merak edilen sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Finike'nin plajları arasında en popüler olanlarından biri Finike Plajı'dır. Bu plaj, temiz ve berrak deniziyle ziyaretçilere mükemmel bir deneyim sunar. Peki, Finike Plajı'nda neler yapabilirsiniz? Denize girmenin keyfini çıkarırken nelere dikkat etmelisiniz?

Finike'nin sahili de doğal güzelliklerle çevrili ve dinlendirici bir atmosfere sahiptir. Finike Sahili'nde yürüyüş yapabilir, güneşlenip dinlenebilirsiniz. Peki, Finike Sahili'nde hangi güzellikler sizi karşılayacak? Sahilde hangi aktivitelere katılabilirsiniz?

Finike'nin halk plajları da ziyaretçiler tarafından tercih edilen yerler arasındadır. Finike Halk Plajı'nda denize girmek için nelere dikkat etmelisiniz? Plajda hangi olanaklar bulunmaktadır?

Ayrıca, Finike'de Kadınlar Plajı da bulunmaktadır. Peki, Kadınlar Plajı'nın özellikleri nelerdir? Kadınlar Plajı'nda denize girebilirken nelere dikkat etmelisiniz?

Bu soruların cevaplarını ve Finike'nin plajları, sahilleri ve plajlarda yapabileceğiniz aktiviteler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edin. Finike'nin doğal güzelliklerini keşfetmek için hazır olun ve tatilinizi unutulmaz kılın!

Antalya'nın küçük ve sessiz bir ilçesi olan Finike, sakin bir tatil arayanlar için ideal bir seçenek. Finike'nin sınırları içinde yer alan plajlar, genellikle durgun denize ve altın rengi kumlara sahip tesislerden oluşuyor.

Finike, doğayla iç içe sessiz koylar ve ağaçlık alanların Akdeniz'in maviliğiyle buluştuğu sahillere ev sahipliği yapıyor. Finike Halk Plajı, ücretsiz olması ve belediye tarafından sağlanan olanaklar sebebiyle en çok tercih edilen plajlar arasında yer alıyor.

Finike'nin güzel sahillerinde masmavi denizin keyfini çıkarırken, mükemmel bir konaklama deneyimi yaşayabileceğiniz oteller de bulunuyor. Finike Otelleri sayfamızı inceleyerek size uygun olan oteli seçebilir ve tatilinizi unutulmaz kılabilirsiniz.

Finike'nin plajları, sessiz atmosferi ve doğal güzellikleriyle tatilcileri büyülüyor. Daha fazla bilgi edinmek ve Finike'nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek için yazımızı okumaya devam edin. Finike'de unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak için hazır olun!

Finike'nin Genel Özellikleri

Finike, kalabalıktan uzak koylar ve ağaçlık alanların Akdeniz’in maviliği ile buluştuğu sahilleri ile bilinir. Girişlerin genellikle ücretsiz olduğu plajlarda şezlong ve şemsiye kiralama ücretleri alınabilmektedir. İlçede yer alan Finike Halk Plajı, ücretsiz olduğu için ve belediye tarafından çeşitli imkanların sağlanmasından ötürü en çok tercih edilen plajlar arasındadır.

Finike Halk Plajı

Finike’nin en popüler plajları arasında yer alan halk plajı, Sahilkent Mahallesi sahilinde bulunmaktadır. Plaja ulaşımlar yürüyerek, özel araç veya şehir içi minibüsleri ile sağlanabilmektedir. Bölgenin en uzun sahiline sahip plajlarından olan Finike Halk Plajı, tamamen kumsal alandan oluşmaktadır. Ziyaretçilerin doyasıya güneşlenebileceği, çocukların rahatça oyunlarını oynayabildiği tesiste belediye tarafından inşa edilmiş, çeşitli ihtiyaçların giderilebilmesi adına yapılmış imkanlar bulunmaktadır.

Gökliman Plajı

Finike ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Andrea Doria Koyu’na yakın bir mesafede bulunan Gökliman Plajı’na ulaşımlar, sahil yolunu güney yönüne takip ederek yapılabilmektedir. Plaja, belediye tarafından her iki saatte bir (belediye binası önünden) hareket eden servisler ile de gidilebilmektedir. Likyalıların bölgede hakim olduğu dönemlerde liman olarak kullanıldığı bilinen bir koy üzerinde yer alan plaj, berrak deniz ve kumlu yapısıyla tercih sebebi olmaktadır.

Altuncan Hatun Kadınlar Plajı

Finike ilçe merkezine yaklaşık olarak 4 kilometre mesafede bulunan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’na ulaşımlar özel araç veya şehir içi minibüsleri ile yapılabilmektedir. Yalnızca kadınların girebildiği bir tesis olan plaja, ilçe merkezinden hareket eden servis araçlarını kullanarak da gidilebilmektedir.

Andrea Doria Koyu

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede yer alan Andrea Doria Koyu, tarihi ve doğal güzelliği ile dikkat çekmektedir. Berrak denizi ve ağaçlık alanı ile birçok imkan sunan koya ulaşımlar özel araçla veya şehir içi minibüsleri ile yapılabilmektedir. Ceneviz amirallerinden Andrea Doria’nın adı verildiği koy, etrafında sıralanan ağaçları, temiz sahili ve berrak denizi ile tercih edilmektedir. Caretta carettaların yaşam alanları arasında olan koy, yıl içerisinde Akdeniz fokları tarafından da sıkça ziyaret edilmektedir. Sahilini kayalık ve taşlık alanların oluşturduğu koyda denize genellikle profesyonel yüzücü veya su altı dalışları yapan kişiler tarafından girilmektedir. Kayalık alanlardan oluşması nedeniyle tehlikeli sayılabilecek bir yapıya sahip bölgede piknik, kamp ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteleri de rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Mağaralı Koy

Finike ilçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta yer alan Mağaralı Koy’a ulaşımlar özel araçla yapılabilmektedir. Sahilkent bölgesinde bulunan koya, ilçe merkezinden sahil yolunu batıya doğru devam ederek gidilebilmektedir. Son yıllarda turistlerin ilgisiyle popülaritesi artan koyda çadır, piknik ve doğa yürüyüşleri aktiviteleri yapılabilmektedir. Genellikle civar bölgelerden hareket eden teknelerin yanaştığı koy, eşsiz bir manzaraya sahiptir. Denizinin turkuaz renkte olduğu koy, adından anlaşılabileceği gibi mağaralara ev sahipliği yapmaktadır. Mağara girişlerine doğru denizin turkuaz rengi iyice açılmakta ve doğal havuz görünümü yaratmaktadır.

Finike'nin bu eşsiz plajları ve koyları, tatilciler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Her biri kendi özellikleri ve güzellikleri ile öne çıkan bu yerler, Finike'ye gelen ziyaretçilere çeşitli seçenekler sunuyor.