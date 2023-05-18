Fındık alım satımıyla uğraşanlar başta olmak üzere birçok kişi, fındık fiyatları konusunda bilgi sahibi olabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle 18 Mayıs 2023 tarihindeki fındık fiyatları ve güncel fiyatlar, özellikle Karadeniz bölgesinde fındık ticaretiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor. İşte Fındık fiyatları 18 Mayıs 2023 ve bugün için güncel durum: Fındık fiyatları, serbest piyasa ekonomisi kapsamında arz ve talep dengesine göre belirlenmektedir. Üretici, yeni fiyatlar üzerinden fındıklarını piyasada faaliyet gösteren fındık tüccarlarına veya TMO’ya satabilmektedir. Bu nedenle günlük fındık fiyatları büyük bir önem taşımaktadır. Aşağıdaki tabloda, Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak gibi illerdeki günlük fındık maliyetleri brüt olarak sunulmuştur.

Fındık ticaretiyle uğraşanlar, satın aldıkları fındıkların brüt fiyatından %2 stopaj ve %0,1-0,2 arasında değişen Borsa Tescil kesintisi gibi toplam %2,01-2,02 oranında kesinti yapmaktadırlar. Ancak, fındık tüccarlarının uyguladığı fiyatlar zaman zaman değişkenlik gösterebilmektedir. Bu fiyatlar, hem karşılaştırma yapma imkanı sağlamak, hem de fiyat trendini göstermek amacıyla vatandaşlar için büyük bir katkı sağlamaktadır. Fındık fiyatlarının 18 Mayıs 2023 tarihindeki durumu ve bugünkü güncel fiyatlar, fındık sektöründe faaliyet gösteren herkesin ilgi odağı haline gelmiştir. Araştırmalar, fındık fiyatlarının sürekli olarak takip edildiğini göstermektedir.

Ordu'da bugün, 18.05.2023 tarihinde serbest piyasada 1 kg fındık (50 randıman) 53 TL'den işlem görüyor. Fındık fiyatının ağustos ayından sonra artması bekleniyor. Ordu'da bugün, 18.05.2023 tarihinde serbest piyasada 1 kg fındık (50 randıman) 53 TL'den işlem görüyor. Ordu'da bugün, 18.05.2023 tarihinde serbest piyasada 1 kg fındık (50 randıman) 53 TL'den işlem görüyor. Fındık fiyatının ağustos ayından sonra artması bekleniyor.

TMO FİYATI:

En Düşük: 51,00 TL En Yüksek: 53,00 TL

SAKARYA En Düşük: 48,40 TL En Yüksek: 55,00 TL

AKÇAKOCA En Düşük: 42,00 TL En Yüksek: 48,00 TL

ÇARŞAMBA En Düşük: 50,10 TL En Yüksek: 60,00 TL

DÜZCE En Düşük: 48,00 TL En Yüksek: 58,97 TL

FATSA En Düşük: 48,00 TL En Yüksek: 59,00 TL

GİRESUN En Düşük: 56,30 TL En Yüksek: 64,00 TL

SAMSUN En Düşük: 46,00 TL En Yüksek: 62,00 TL

TRABZON En Düşük: 52,00 TL En Yüksek: 57,50 TL

ZONGULDAK En Düşük: 40,00 TL En Yüksek: 53,00 TL

TERME En Düşük: 45,00 TL En Yüksek: 53,00 TL

ÜNYE En Düşük: 45,00 TL En Yüksek: 57,50 TL