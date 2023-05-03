Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz "Mevcuttaki bu sıkıntının devam etmesi, sanayideki üretim tehlikesini had safhaya çıkarmış durumda. Süreç bu şekilde devam ederse, geçen sene yükseliş gösteren ihracat rakamlarımız, önümüzdeki dönemlerde ciddi boyutlarda düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Sanayici Finansmana Erişim Konusunda Destek Bekliyor

Kar marjı hızla eriyen işletmelerin, sermaye ihtiyaçlarını karşılamak ve üretime devam etmek için kredi desteği beklediğini söyleyen Ömer Karadeniz, “Başta plastik sektörü olmak üzere, hammaddede dışa bağımlı olan, üretim ve istihdamı devam ettirmek isteyen sanayi sektörlerimiz, finansmana erişim konusunda destek bekliyor. Bugün birçok sanayicimiz, finansmana erişim konusunda zorluk yaşadıklarını, üretim yapamaz hale geldiklerini söylüyor. Diğer tarafta EYT’den kaynaklı nitelikli iş gücü kaybıyla da karşı karşıya kalan sanayici, EYT başvurusu yapan çalışanlarına yapacakları ödemelerle ilgili KGF desteğinin maliyeti ve şartlarının netlik kazanmamasından ötürü belirsizlik içinde ve önünü göremez halde” dedi.

Rekabet Gücünün Devam Etmesi İçin Yeni Yatırımlar Şart

Üretim ve sanayiye yönelik yatırımların, ülke ekonomisini ayakta tutacak en büyük etken olduğunu ifade eden Ömer Karadeniz, “Enerji maliyetlerindeki artıştan ciddi şekilde etkilenen üreticilerimiz, üretim ve yatırım yapamamaktan muzdarip. Yatırım eksikliğinden kaynaklı, hammaddenin yetersiz olduğu bir sanayide, üretemeyecek duruma gelen sanayici rekabet edemez hale gelmiş durumda. Bugün üretimine devam etmek isteyen, yatırım yapmak isteyen birçok sanayici hala finansmana erişemiyor. Son yıllarda ihracatta yükseliş gösteren sanayimiz, finansmana erişimde karşılaşılan sorunlar sebebiyle ihracatta da potansiyelini gerçekleştirebilmiş değil. Dışa bağımlılıktan kurtulmak isteyen, daha fazla üretip, yatırım yapmak isteyen sanayicimize finansman erişimi sağlanmazsa, ihracatımız da olumsuz yönde etkilenecektir” dedi.

Finansmana Erişim Sıkıntısını Tüm Kurumlara İletiyoruz

Çatı kuruluş PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak, finansmana erişim sıkıntısını birçok kuruma ilettiklerini söyleyen Ömer Karadeniz, “Sanayicimizin yaşadığı bu ciddi sıkıntıyı, daha da kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmamak adına, tüm üst düzey kurumlarımıza iletiyoruz. Geçen hafta TİM Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe’ye, İKMİB Başkanımız Sayın Adil Pelister’e, İDDMİB Başkanımız Sayın Çetin Tecdelioğlu ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Sayın Erkan Özkan’a çeşitli ziyaretlerde bulunduk ve sanayicimizin yaşadığı sıkıntıları tek tek dile getirdik. Ortak sorunlar üzerinden, ne gibi çözüm yolları üretebiliriz konusunda görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerimizin ve ortak mücadelemizin gelecekte dönemlerde de devam edeceği sözünü İhracatçı Birliği Başkanlarımızdan aldık. Bu vesileyle, Başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak, her zaman söylediğimiz gibi ‘Birlikten kuvvet doğar’ düşüncesiyle, ne kadar birlik olursak sanayimiz o kadar güçlü olur. Yeter ki bir bütün olalım” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ