Geniş kullanıcı tabanı ve hedefli pazarlama avantajı ile çevrimiçi satış yapan satıcı kullanıcılar için giderek daha önemli bir platform haline gelen Instagram, yüksek dönüşüm oranlarıyla sosyal ticaretin ve ürün pazarlama metotlarının gözdesi haline geldi.

Satıcı kullanıcıların yüksek dönüşüm oranlarına sahip olmasını ve sosyal ticarette kolaylıkla yer almasını hedefleyen Paymes, ürün/hizmet tanıtımları için Instagram’ı bir araç olarak kullanan herkesin satışlarını kolaylaştıran, link ile ürünlere direkt yönlendirmenin olduğu ve kişilerin Reels videosunda yer alan tüm ürünleri tek bir shop sayfasında görüp kolayca satın almasını sağlayan, yeni ReelsPay’i tanıttı.

Paymes’in CEO’su Sabrican Zaim, yenilikçi uygulama konusunda “Satıcı kullanıcıların Reels üzerindeki tüm ürünleri kendi shop sayfasında tek bir listelemeyle alıcıya link ile ulaştırabiliyor, alıcı Reels videosunda gördüğü tüm ürünleri kolayca, shop sayfasında kaybolmadan satın alabiliyor. Linke direkt yönlendirme ile hızlı bir şekilde alım yapılmasını sağlayan ReelsPay, sosyal ticaretin büyük bir artısı olarak kullanıcılar ile buluşuyor ve Paymes'in güvenilir ödeme yöntemleri ile satış yapmalarını kolaylaştırıyor. Özellikle Instagram’da çok popüler olan kombin gibi çoklu ürün satıp, ürünlerini kullanıcıya tek bir sayfada bir arada sunmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlayan ReelsPay, şüphesiz dijital dünyanın gözde satın alma metotlarından biri olacak” diyor.

1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan Instagram, çevrimiçi ürün satmak isteyen işletmeler için büyük bir kitleye erişim sağlıyor. Platformun en yüksek dönüşüm oranlarına sahip Reels içeriklerini oluşturmanın önemi bu noktada daha da artıyor. Doğrudan satışların yanı sıra marka kimliklerini pekiştirmenin ve sponsorluk çalışmalarının da hedef kitlelere duyurulmasında rolü büyük olan Reels içerikleriyle doğrudan satışların ReelsPay sayesinde güçlü bir şekilde birleşeceği öngörülüyor. ReelsPay, içerik oluşturucular için sosyal ticareti daha da hızlı hale getirerek, alıcı ve satıcının sosyal medyada etkili bir şekilde buluşmasına olanak tanıyor. Satıcıya iyileştirilmiş bir satış deneyimi sunarken, alıcıya tek tıkla alışveriş kolaylığı sağlıyor.

Tek tıkla satış (alışveriş) imkanı sunuyor

“Günümüzde sosyal medya kullanıcıları, satın alma sürecinde ürün keşfini büyük ölçüde platform aracılığıyla yapmayı tercih ediyor” diyen Paymes’in CEO’su Sabrican Zaim, “Bu nedenle doğrudan uygulamadan satın alma seçeneği sunmak hem zaman açısından büyük tasarruf sağlarken hem de kullanıcılar için süreci kolaylaştırıyor. Sosyal ticaret işi yapan bir işletme Reels videolarına ürün etiketleri ekleyerek, satın alma işlemi için tüketiciyi doğrudan Reels Pay platformu üzerine yönlendirebiliyor. Bu sayede, satıcılar Instagram mağazalarını güçlü bir satış kanalına dönüştürerek küresel bir kitleye ulaşabilecekler ve dönüşümleri arttırabilecekler” şeklinde süreci açıklıyor.

Paymes Hakkında:

Dünya çapında aldığı yatırımlarla ve ödüllerle dikkat çeken Paymes, birey ve kurumların herhangi bir elektronik ticaret bilgi birikimine, uygulama bağımlılığına, yüksek bütçe gereksinimlerine ihtiyaç duymadan ödeme almalarına olanak sağlayan bir ödeme platformu. Sosyal mecralar üzerinden satış yapan bireylerin ödeme alma işlemlerini kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için yola çıkan şirket, bugün evinde el emeği ürünler üreten ev hanımından 1000 bayili fabrikaya ve alt bayilerine kadar hizmet veren bir yapıya ulaştı.

Paymes altyapısını geliştirdiği linkle ödeme platformu ile sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde alıcı ve satıcının bir mesajlaşma uygulamasını kullanarak kolayca alışveriş yapmasını sağlıyor. Sosyal ticaret kavramının dünyaya yayıldığı ilk günlerden beri bu alanda yapılacak ödemelerin güvenle ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürüten bir fintech şirketi olarak güvenli alışveriş hizmeti sunmanın yanı sıra kullanıcıyı doldurulması gereken uzun formlardan ve teknik detaylardan da kurtarıyor. Son derece kolay ve etkili yeni nesil bir ödeme platformu sunarak satıcıların 20 saniye içerisinde satış linki oluşturmasına imkan sunuyor. Facebook, Messenger, Instagram, Telegram, Etsy, SMS, WhatsApp uygulamaları üzerinden hizmet veriyor.

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