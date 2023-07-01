Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı Veda Mektubu dizisi, 20. bölümde final yapması planlanıyordu. Ancak, diziye olan ilgi ve izleyici talepleri üzerine alınan yeni bir kararla, dizinin süresi 4 bölüm daha uzatılmasına karar verildi.

Final Tarihi Uzatıldı

Veda Mektubu bayram sonrası yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanal D'de pazartesi akşamları yayınlanan dizi, başlangıçta 20. bölümde final yapması planlanıyordu. Ancak, yapımcı Gül Oğuz'un yönetimindeki dizi, beklenmedik bir şekilde bölüm sayısını uzattı. İlk olarak 20. bölümde sona ereceği düşünülen dizi, şu anda 24. bölüme kadar uzamak için karar alındı.