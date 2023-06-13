Volkan Topal, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu, "Prestij Meselesi" adlı filmin gösterime girmesiyle birlikte, babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mahsun Kırmızıgül ve yapımcı şirkete karşı bir dava açtı. Volkan Topal, filmin durdurulması için hukuki süreci başlattığını açıklamıştı.

Mahkeme Volkan Topaloğlu'nun Talebini Red Etti

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, görevsizlik kararıyla tedbir talepli davayı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. İlgili mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebini reddetti.Gerekçeli kararda, henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmesi muhtemel olaylar için ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği belirtildi. Ayrıca, davacı Volkan Topal'ın talep dilekçesindeki konuların yargılamayı gerektirdiği ve henüz kanıtlanmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddedildiği ifade edildi.