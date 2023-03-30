instagram hesabından çekimden bir kareyi “İbo çok iyi çocuktu ama bir kusuru vardı; biraz fazla fotojenikti” notuyla paylaşan İbrahim Büyükak‘a kısa sürede binlerce beğeni yağarken, birbirinden ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce mesaj geldi.

Bugüne kadar yazıp, yönettiği Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 ve Bayii Toplantısı filmleriyle gişe rekorları kıran Türkiye’nin en iyi komedyenlerinden İbrahim Büyükak’ın yeni filmi ‘Özür Dilerim’den yayınlanan ilk tanıtım, eğlence ve macera dozu yüksek bir filmin geldiğinin sinyallerini sosyal medya kullanıcılarının yorumlarıyla verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ