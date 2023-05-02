Tosun Paşa filminde de sulak alan "Yeşil Vadi" için Tellioğulları ve Seferoğulları bir birine düşmüş film boyunca Yeşil Vadi için mücadele etmişlerdi. Hal böyle olunca film gerçek oldu.

İklim değişikliği nedeniyle tarımda yaşanan sulama sorununun iyice artması üzerine, Muğla Valisi Orhan Tavlı "Muğla'da Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu" projesi ile hem Köyceğiz hem Muğla hem de ülke genelinde kuraklıkla mücadele projesi başlattı. 2021 yılında başlayan proje ilk sonuçlarını vererek üreticiler arasında adil su dağıtımında başarılı oldu.

Vali Orhan Tavlı'nın Projesi Adil Su Dağıtımını Sağladı, Köyceğiz'e Barış Geldi!

Bu bağlamda Vali Orhan Tavlı, Muğla Valiliği himayesinde 2021 yılında başlatılan “Muğla’da Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu” projesi kapsamında pilot ilçe olarak seçilen Köyceğiz ilçesinin "Köyceğiz Kargıcak Çayı Su Toplama Havuzu" proje uygulama sahasında proje paydaşları bir araya geldi.

55 Yıldır Süren Anlaşmazlık Çözüldü

Vali Tavlı,"55 yıldır Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Merkez, Toparlar ve Yeşilköy sulama kooperatifleri arasında sulama süresi, sulama sırası, sulamada kullanılacak su miktarı gibi konularda görüş ayrılıklarının giderilmesi için Muğla Valiliği koordinesinde, Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 213. Şube Müdürlüğü, Muğla Valiliği Proje Yönetim Ofisi uzmanlarından oluşan teknik ekip kurulduğunu, hazırlanan teknik rapor neticesinde Komisyon oluşturulduğunu ve bu Komisyon’un Kargıcak Tevzi havuzundaki her üç kooperatife giden suyun adilane dağıtımını tesis ettiğini belirtti. Ayrıca Köyceğiz Kaymakamlığı bünyesinde havuzdaki suyun sulama dönemlerinde denetlenmesi için de bir ekip kurulduğunu ve suyun debisinin düzenli aralıklarla kontrolünün sağlanarak adilane su paylaşımının düzenli takip edileceği" bilgisini verdi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada

"Son yıllardaki iklim değişikliğinin hissedilir etkileri, öncelikle tarımda yoğun olarak kullanılan su rezervlerinin azalmasında görülmüştür. Su kaynaklarındaki azalma, suyun kullanımında birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yaşanan kuraklıkla birlikte suyun azalması; üreticiler arasında, sulama sırası, süresi ile ilgili olarak sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Konunun iklim değişikliği ile olan yakından ilgisi sebebiyle, gelecekte daha büyük sorunlara sebebiyet vermemek amacıyla, tarımın iklim değişime uyumunun sağlanabilmesi amacıyla, ilimizde bütüncül bir yaklaşımla önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Valiliğimiz himayesinde, İlk etapta, Köyceğiz’in pilot ilçe olarak belirlendiği “Muğla’da Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu” projesi hayata geçirilerek, bahsi geçen sorunlara çözümler geliştirilebilmesi amaçlanmıştır.

İlimiz ekonomisine 415 milyon TL katkısı bulunan ve 2021 yılında coğrafi işaret alarak tescillenen “Köyceğiz Portakalı” 41.500 dekar alanda 166 bin ton üretimi yapılmakta olup Türkiye üretiminin %13’ünü karşılamaktadır. Köyceğiz ilçesinde Sulama Kooperatifi bulunan mahallelerimiz Yeşilköy, Toparlar ve Merkez Sulama kooperatifi arasında her geçen gün azalan su kaynaklarının 3 kooperatif arasında paylaşımı konusunda Köyceğiz ilçesinde pilot uygulama olarak başlatılan ‘’Tarımsal Sulamanın İklim Değişimine Uyumu’’ projesi kapsamında Köyceğiz Merkez, Toparlar ve Yeşilköy Sulama Kooperatifleri arasındaki sulama süresi ve sırası ile ilgili yaşanılan sorunların çözülmesine ilişkin olarak;

Sulanabilir tarımsal alanın tespit edilmesi

Ürün deseninin ortaya çıkarılması

Derin kuyularda dâhil olmak üzere su debisinin tespit edilmesi

Paylaşım havuzundaki suyun adil dağıtımının sağlanması çalışmaları, Valilik AB ve Dış ilişkiler Bürosu ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde; Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Köyceğiz Belediyesi ve DSİ 213. Şube Müdürlüğü paydaş desteği ile tamamlanmıştır."

bilgisi yer aldı.

Köyceğiz Kargıcak çayı su toplama havuzu kenarında gerçekleşen saha ziyaretine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, DSİ 213. Şube Müdürlüğü Fethiye Başmühendisi Selim Gökçen, Toparlar Sulama Kooperatifi Başkanı Necati Kaya, Yeşilköy Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Şaşmaz, Muğla Valiliği Proje Ofisi Personelleri katıldı. Saha ve proje hakkında bilgi alan Vali Orhan Tavlı, proje koordinasyon ekibine ve proje paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ