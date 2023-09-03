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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Dramanın eksik olmadığı bir maçta Türkiye'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi.

İlk sette, her iki ülke setin ortasına kadar eşit bir performans sergiledi. Sırbistan'ın üç sayılık fark yakaladığı anda milli takım, Vargas'ın liderliğinde hızlı bir geri dönüş yaptı. Ancak Sırbistan, ilk seti 27-25 kazanmayı başardı.

Milliler, ikinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkileyici bir performans gösterdi. Türkiye, seti 25-21 kazanarak eşitliği sağladı.

Üçüncü sette başlangıçta geride olan Türkiye, Vargas'ın servis turu ve dikkat çekici oyunuyla öne geçti. Ancak setin sonunda Sırbistan, 25-22'lik skorla seti kazandı.

Dördüncü sette, milli takımın etkili oyunu seti 25-22 kazanmalarını sağladı ve maçı karar setine taşıdı.

Final setinde, Türkiye setin başlarında iki sayılık avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Sırbistan'ın geri dönüşüne rağmen, setin son anlarında gösterdiği etkili oyunla Türkiye, seti 15-13 ve maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Bu zafer, milli takımın FIVB Milletler Ligi'nin ardından tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nı kazanması anlamına geliyordu.