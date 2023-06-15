Yeni coach Daniele Santarelli'yle ve milli takım kadrosuna katılan Melissa Vargas'la birlikte bu sezonki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren Filenin Sultanları, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı 2. etaba Hollanda galibiyetiyle girdi. Antalya'daki açılış etabını 4 maçta 3 galibiyet ve 10 puanla 4. sırada bitiren Ay-Yıldızlılar, dünkü maçta, ilk etabı sıfır çekerek bitiren Hollanda'yla karşılaştı ve sahadan 3-0'lık net skorla ayrıldı.

POLONYA'YA DİRENEMEDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Hong Kong etabı ikinci maçında rakibine 3-0 mağlup oldu.

SET SONUÇLARI

TÜRKİYE 22-25 POLONYA

TÜRKİYE 20-25 POLONYA

TÜRKİYE 28-30 POLONYA

VARGAS'TAN 24 SAYI

Melissa Vargas 3 sette 24 sayı bulmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Vargas'ın özellikle 3. setin sonunda yaptığı üst üste savunmalar büyük alkış aldı.

İŞTE RAKİPLER

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı ise aşağıdaki gibidir:

14 Haziran 2023

15.30 Hollanda 0-3 Türkiye

15 Haziran 2023

12.00 Polonya 3-0 Türkiye (TRT Spor)

16 Haziran 2023

08.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)

18 Haziran 2023

12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor)