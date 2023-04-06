A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43'üncü oldu.

FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

Puan

Değişim

1

Arjantin

1840,93

+1

2

Fransa

1838,45

+1

3

Brezilya

1834,21

-2

4

Belçika

1792,53

-

5

İngiltere

1792,43

-

6

Hollanda

1731,23

-

7

Hırvatistan

1730,02

-

8

İtalya

1713,66

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-

9

Portekiz

1707,22

-

10

İspanya

1682,85

-

43

Türkiye

1465,7

+1 (AA)