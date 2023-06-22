EA SPORTS, FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda 2023 tanıtımı ile birlikte Avustralyalı milli oyuncu Sam Kerr'in ön planda olduğu yeni görseller yayınladı. “EA SPORTS FIFA Women’s World Cup 2023” güncellemesi, Haziran ayının sonunda bedava bir içerik olarak yayınlanacak ve oyuna* birçok heyecan verici oyun modu ekleyecek.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023 içeriğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi “Lead Your Country” modu. Bu oyun tipinde ülkenizi, kendinize bir avatar yaratma seçeneğiyle başarıya taşımaya çalışacaksınız. Bu büyük güncelleme ile birlikte oyuna eklenecek olan tüm oyun modları ise şu şekilde:

Lead Your Country: Ülkesini zafere taşımaya çalışan bir oyuncunun rolünü almanızı sağlayan bu yepyeni oyun modu ile kendinizi FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023’ün yıldızı olarak taçlandırabileceksiniz. Dilerseniz var olan bir oyuncunun rolünü üstlenebilecek, dilerseniz de kendi avatarınızı yaratıp FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na adınızı yazdırabileceksiniz. Maçların ardından ülkenizi kupaya götürme yolunda, seçtiğiniz oyuncuyu veya tüm milli takımı kontrol etme seçeneği sizin elinizde olacak.

Tournament Mode: Ülkenizin geleceğini yazmanıza izin veren tek oyunculu bu turnuva modunda, 32 ülkeden birini seçerek takımınızı zafere taşıyabileceksiniz.

Kick Off: Bir Grup Aşaması veya Eleme Turu maçında, 32 ülkeden ikisini seçerek, yerel olarak arkadaşlarınızla veya yapay zekaya karşı oynayabileceksiniz.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023 içeriği bu oyun modlarına ek olarak, kupa mücadelesinde olmaya hak kazanan 32 ülke, özel stadyum kıyafetleri, sinematikler, maç sunumları, özel yorumlar ve finalin kazananının kaldıracağı kupa ile birlikte muhteşem bir FIFA deneyimi sunmak için hazırlanıyor.

EA SPORTS ve Electronic Arts imzalı FIFA 23 şu anda PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 ve Xbox One için satışta.