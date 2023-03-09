Türkiye'deki milyonlarca oyunsever tarafından uzun süredir beklenen FIFA eSüper Lig, Kulüpler Birliği'nin katkıları ve Süper Lig’de mücadele eden 17 takımın katılımı ile 15 Mart’ta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan ligde, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen ve Süper Lig’den çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK yer almayacak.

İki aşamada düzenlenecek olan eSüper Lig’in ilk aşaması çevrim içi olarak, 24 maç günü üzerinden, Süper Lig fikstürüne göre oynanacak. İlk 12’ye girme başarısını gösteren takımlar çevrim dışı olarak play-off'larda mücadele etme şansını yakalayacak.

Her takımın en az bir koç ve iki esporcu ile temsil edileceği eSüper Lig’de, ilk aşama (normal sezon) maçları 1 vs 1 ve 95 Gen modu üzerinden oynanacak.

Play-off müsabakaları itibariyle Ultimate Team modu üzerinden oynanacak ligde oyuncu yaş sınırı ise 16 olacak.

Türkiye’de ilk kez resmi olarak düzenlenecek olan eSüper Lig’in şampiyonu, Mayıs ayında oynanacak büyük finalle belli olacak ve şampiyon 200.000 TL’lik para ödülü kazanacak.

Dünyanın en popüler futbol oyunu olan, EA Sports tarafından geliştirilen ve yayınlanan FIFA serisinin son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanacak eSüper Lig, dünyadaki 20 resmi FIFA liginden biri olacak.

TFF’nin TFF Youtube ve TFF1923 Twitch kanallarından canlı olarak yayınlanacak maçlar sonucunda finalistler, FIFA Global Series’te Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ