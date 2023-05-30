FIFA 23 Süper Lig TOTS belli oldu. FIFA 23 yılın takımı en iyi 11 oyuncu listesi açıklandı. Süper Lig’de FIFA 23 TOTS açıklandı. Fifa 2023 yılı için TOTS (Team of the season) yani sezonun en iyi takımı açıklandı. Türkiye Süper Ligi TOTS Fifa 23 listesinde kimler var? İşte Fifa 23 en iyi kadro, diğer adıyla FIFA 23 Süper Lig TOTS kadrosu:
FIFA 23 Süper Lig TOTS belli oldu
Ve ASüper lig'in bitişine iki hafta kala Fifa 23 yılın takımını açıkladı. Sizlere en yüksek puanlı oyuncular listesini vereceğiz. Sonrasında da yılın kadrosuna göz atacağız.
FIFA 23 Süper Lig TOTS: FIFA 23 en iyi oyuncular
- Enner Valencia Fenerbahce 93
- Fabio Borini Karagümrük 92
- Mauro Icardi Galatasaray 92
- Dries Mertens Galatasaray 91
- Nathan Redmond Besiktas 90
- Badou Ndiaye Adana Demirspor 90
- Ferdi Kadioglu Fenerbahce 89
- Mert Günok Besiktas 89
- Abdülkerim Bardakci Galatasaray 88
Fifa 23 Süper lig Tots Yılın Takımı Kadrosu
Hücum Oyuncuları
- Mauro Icardi
- Enner Valencia
- Fabio Borini
Orta Saha Oyuncuları
- Badou Ndiaye
- Dries Mertens
- Sergio Oliveira
- Nathan Redmond
- Miguel Crespo
Defans Oyuncuları
- Ferdi Kadıoğlu
- Abdülkerim Bardakçı
Kaleci
- Mert Günok