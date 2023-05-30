FIFA 23 Süper Lig TOTS belli oldu. FIFA 23 yılın takımı en iyi 11 oyuncu listesi açıklandı. Süper Lig’de FIFA 23 TOTS açıklandı. Fifa 2023 yılı için TOTS (Team of the season) yani sezonun en iyi takımı açıklandı. Türkiye Süper Ligi TOTS Fifa 23 listesinde kimler var? İşte Fifa 23 en iyi kadro, diğer adıyla FIFA 23 Süper Lig TOTS kadrosu:

FIFA 23 Süper Lig TOTS belli oldu

Ve ASüper lig'in bitişine iki hafta kala Fifa 23 yılın takımını açıkladı. Sizlere en yüksek puanlı oyuncular listesini vereceğiz. Sonrasında da yılın kadrosuna göz atacağız.

FIFA 23 Süper Lig TOTS: FIFA 23 en iyi oyuncular

Enner Valencia Fenerbahce 93

Fabio Borini Karagümrük 92

Mauro Icardi Galatasaray 92

Dries Mertens Galatasaray 91

Nathan Redmond Besiktas 90

Badou Ndiaye Adana Demirspor 90

Ferdi Kadioglu Fenerbahce 89

Mert Günok Besiktas 89

Abdülkerim Bardakci Galatasaray 88

Fifa 23 Süper lig Tots Yılın Takımı Kadrosu

Hücum Oyuncuları

Mauro Icardi

Enner Valencia

Fabio Borini

Orta Saha Oyuncuları

Badou Ndiaye

Dries Mertens

Sergio Oliveira

Nathan Redmond

Miguel Crespo

Defans Oyuncuları

Ferdi Kadıoğlu

Abdülkerim Bardakçı

Kaleci