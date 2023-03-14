Fidye yazılımı, KOBİ olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılaştığı en ciddi siber tehditler arasında yer alıyor. Saldırganlar, kötü amaçlı yazılımları sanal makineler (VM) içerisine gizlemek gibi daha karmaşık teknikleri benimsiyorlar. 2022 yılında fidye yazılımı saldırıları yaşayan KOBİ'lerin yüzde 44'ünün 250 bin ile 500 bin dolar arasında ödeme yaptığı göz önüne alındığında fidye yazılımlarının KOBİ’ler için ne kadar büyük bir mali yük olduğu da görülüyor.

KOBİ'ler neden orantısız bir şekilde saldırıya uğruyor?

KOBİ'ler siber risklerle başa çıkmak için çoğu zaman personel sıkıntısı çekiyor. Sınırlı bütçeleri var. Siber saldırılara karşı korunmanın en iyi yollarını bilemiyorlar. Fidye yazılımlarını önleme konusuna ciddi olarak eğilmek isteyen KOBİ'ler temel bilgilerle başlayabilir. Verileri düzenli olarak yedeklemeli ve en az bir tam yedek setini internetten uzak ve şirket dışında tutmalılar. İşletim sistemleri de dahil olmak üzere yazılımları yamalı ve güncel olmalı. Fidye yazılımlarını gerçekten önlemek ve kaldırmak için, önde gelen bir uç nokta güvenliği sağlayıcısı olan ESET'in sunduğu gibi çok katmanlı çözümler etkili bir seçenek.

Saldırganların giderek daha agresif yöntemler kullanmasıyla, her ölçekten kuruluş, güvenliklerini yazılımsal önlemlerin ötesine taşımanın yollarını arıyor. Artan tehditlere yanıt olarak ve KOBİ'leri daha iyi desteklemek için ESET, yazılım tabanlı algılama teknolojilerini Intel vPro® platformunda bulunan bir teknoloji paketi olan Intel Tehdit Algılama Teknolojisi (Intel® TDT) donanım tabanlı tehdit algılama ile geliştirdi. Intel TDT, ESET Endpoint Security ürününü Intel vPro® platformuyla kullanan KOBİ'lerin üstün fidye yazılımı korumasından yararlanması için donanım destekli bir algılama katmanı ekliyor.

ESET'in küresel yaygınlığı sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki Intel vPro® platformunu kullanan KOBİ'ler gelişmiş fidye yazılımı korumasından yararlanabiliyor. KOBİ'ler işletmelerine yönelik riskleri azaltabilir. BT ekipleri, fidye yazılımlarından kaçınma tekniklerine yönelik görünürlüğü genişletebilir.

ESET Türkiye Siber Güvenlik Uzmanı Gürcan Şen konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Intel'in donanım tabanlı fidye yazılımı algılama teknolojisine ESET ürünlerini entegre etmiş olmamız fidye yazılımlarına karşı korumamızı önemli ölçüde arttırıyor. CPU düzeyinde telemetriden yararlanmak, kötü amaçlı şifrelemenin daha iyi izlenmesini sağlamak için atabileceğimiz etkili bir adım. Bu iş birliği, fidye yazılımlarının bellekte algılanmaktan kaçındıkları sırada tespit edilmelerine olanak veriyor. ESET her zaman çok katmanlı yaklaşıma inanmıştır ve silikon katmanın eklenmesinin, donanım tabanlı güvenliğin tehditlerle mücadelede bir sonraki kilometre taşı olduğunu düşünüyoruz."

Intel Ekosistem İş Ortaklıkları Yöneticisi Carla Rodriguez görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Fidye yazılımı hem küçük işletmeleri hem de büyük işletmeleri etkiliyor ve küresel ölçekte ekonomik sorunlara neden oluyor. Gerçek bir küresel marka olan ESET ile iş ortaklığı yapmaktan heyecan duyuyoruz. ESET'in fidye yazılımı optimizasyonları hem Intel vPro Enterprise hem de KOBİ'lere yönelik yeni Intel vPro Essentials platformlarımızda çalışacak. Bu, her boyuttaki işletme için daha iyi güvenlik sağlayan ve ESET yazılımı Intel tabanlı bilgisayarlarda çalıştırıldığında daha yüksek güvenlik sunan etkileyici bir donanım ve yazılım birlikteliği oldu. İş birlikteliğimiz fidye yazılımlarının yol açtıkları sorunları çözmek için ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır."

YENİGÜN HABER MERKEZİ